Un posto al sole, le anticipazioni dal 25 al 29 ottobre 2021: Filippo è di nuovo padre...

La serie tv Rai, Un posto al sole è un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Le puntate andate in onda sono più di 5.700 e le storie delle famiglie italiane continuano a coinvolgere il pubblico. Scopriamo cosa succederà ad Un posto al sole dal 25 al 29 ottobre 2021.

Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 al 29 ottobre

Serena si trova in ospedale perché sta per partorire, Filippo va di corsa al reparto per soccorrere la moglie, però le cose si complicano, che la gravidanza sia a rischio? Riccardo cerca di tirare su il morale a Rossella, lei è felice della giornata passata con lui, ma a casa non riuscirà a schivare lo scontro con Silvia.

Fabrizio, nonostante i tentativi di Marina di farlo rallegrare, non riesce a togliersi i sensi di colpa per il modo in cui ha gestito le questioni del pastificio. Filippo è di nuovo padre e grazie a questo evento rivive inaspettatamente un ricordo che aveva dimenticato, capisce, quindi, chi ha bisogno di lui e qual è il suo posto nel mondo. Rossella scopre che sua madre tradisce il padre, per questa notizia avrà dei momenti di difficoltà al lavoro. Inoltre la situazione si aggrava, Michele sta per tornare a casa ma Silvia non riesce a trattenere molto l’amante Giancarlo.

Silvia deve prendersi le proprie responsabilità per i tradimenti fatti e, dopo aver parlato con Rossella, decide di affrontare con decisione la situazione col marito. C’è una speranza per Filippo di ripristinare la sua memoria.

Marina subisce ancora l’ira di Fabrizio e non sa più come fare a gestire la situazione col marito. Il corso di battesimo di Federico si trasforma, per Alberto, in una speranza per riavvicinarsi a Clara.

La situazione clinica di Susanna migliora, ma non riesce a ricordarsi il volto del suo aggressore. Intanto, mentre cresce e si consolida il rapporto tra Rossella e Riccardo, quello tra Silvia e Michele è fermo a un bivio: il loro matrimonio andrà avanti oppure Silvia continuerà la sua relazione con Giancarlo?

Il PM finalmente crede a Renato e non lo sospetta più come aggressore di Susanna, Mattia è, però, ancora a piede libero, speriamo che non faccia del male a nessun’altra ragazza. Alberto Coglie subito al volo l’opportunità di provocare Patrizio a poche ore dal battesimo. Speranza torna a Napoli, ma solo per mollare la facoltà di veterinaria, Mariella e Guido cercano di convincerla a non farlo.