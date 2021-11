Un posto al sole, le anticipazioni dal 29 novembre al 3 novembre

La serie tv Rai, Un posto al sole è un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Le puntate andate in onda sono più di 5.700 e le storie delle famiglie italiane continuano a coinvolgere il pubblico. Scopriamo cosa succederà ad Un posto al sole dal 29 novembre al 3 dicembre 2021.

Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 29 novembre al 3 dicembre

Rossella prova a capire qualcosa in più della crisi matrimoniale dei genitori, ormai giunti allo stremo. Guido aveva deciso di stare fuori dalle problematiche sentimentali dei ragazzi, ma quando Vittorio gli confiderà una notizia inattesa per lui sarà molto difficile. Renato, ormai rassegnato, guarda con poca gioia al legame lavorativo che si sta creando tra Niko e Alberto.

Michele e Silvia hanno preso una decisione, ma questo sconvolgerà la figlia che avrà problemi a trattenere le sue emozioni, questo per fortuna non andrà ad incidere sul suo lavoro. Guido e Patrizio cercano di dissuadere Vittorio dal voler superare i suoi dubbi e preoccupazioni con Speranza. Renato non si fida di Alberto, cosa che invece fa Niko, che stia commettendo un errore?

Fabrizio è sempre più inquieto per colpa del pastificio e Marina si trova a dover affrontare una situazione non facile... Lara e Ferri sono minacciati da una persona misteriosa che potrebbe aver avuto un passato con la donna. La crisi sanitaria porta Rossella a riflettere sulla sua carriera e Vittorio sarà ancora in bilico tra la volontà di stare con Speranza e la necessità di andare avanti.

Rossella parla con il padre e gli dice cosa ha scelto per il suo futuro e gli propone qualcosa che metterà in difficoltà la madre Silvia.

Nunzio vuole rimanere a Napoli per stare vicino a Chiara e per farle una proposta anche se la sua ex non sembra lasciarlo indifferente. Chiara è turbata da un incontro che non si aspettava e lava invece torna a pensare alla sua vecchia vita. Silvia vive nella tristezza e nella sofferenza per la lontananza dalla figlia.