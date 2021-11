Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 14 novembre 2021

La serie tv Rai, Un posto al sole è un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Le puntate andate in onda sono più di 5.700 e le storie delle famiglie italiane continuano a coinvolgere il pubblico. Scopriamo cosa succederà ad Un posto al sole dall'8 al 14 novembre 2021.

Anticipazioni di Un Posto al Sole dall'8 al 14 novembre

Marina e Fabrizio litigano pesantemente, ciò lascia una crepa nel loro rapporto. Mentre lui riflette dei propri errori, lei incontra Roberto.

Susanna sta per uscire dall’ospedale, ma Niko e Franco stanno ancora indagando sull’aggressore della ragazza. Più tardi arriva la visita di Espedito Altieri, ciò creerà tensioni a palazzo Palladini.

Roberto ascolta lo sfogo di Marina e prova ad accorciare le distanze con la donna. Lei non vuole distrarsi dei suoi problemi matrimoniali.

Nasce un’accesa lite fra Crovi e Mattia a causa del temperamento violento dell’uomo. Mariella vuole affrontare Espedito e sostenere Speranza, ma Guido, sul più bello, si tira indietro.

Ornella e Rossella si scontreranno a causa del comportamento di Crovi. Diego ha un’idea per scoprire l’aggressore di Susanna. Marina è ad un bivio: aiutare Fabrizio ad uscire dalla sua dipendenza dall’alcool o cedere al corteggiamento di Ferri? Espedito se ne va, Vittorio e Samuel si sentono, ora, molto più sollevati. Sorpresa! Nuovo incarico per Guido, si sentirà a suo agio o in imbarazzo?

Niko non ha quasi più dubbi, è Mattia l’aggressore di Susanna. Ferri incontra Lara, che ci fa lei a Napoli? Roberto vuole scoprirlo. Fabrizio vuole cambiare e dimostrare a Marina quanto la ama. Guido dovrà vigilare su Speranza dopo le pressioni del padre di lei. Guido si sente sotto pressione.

Diego viene aggredito da Mattia, quest’ultimo si da alla macchia fuggendo. Filippo deve accudire Elisabetta e chiede aiuto agli inquilini della Terrazza di dargli una mano con Irene, la bambina non sarà molto felice di questo.