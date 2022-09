Imbarazzo sul palco di Power Hits Estate: la frecciata di Paola Di Benedetto al suo ex Rkomi

Attimi di gelo all'Arena di Verona per Power Hits Estate di Rtl. I padroni di casa i presentatori Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese, ma protagonista dell'imbarazzante siparietto è stata solo Paola Di Benedetto.

Tra gli artisti chiamati sul palco a cantare anche il rapper Rkomi che proprio con Di Benedetto ha avuto una breve storia, forse finita neanche troppo bene. Al momento del suo ingresso Di Benedetto non lo ha annunciato, ci hanno pensato i colleghi, e dopo la sua esibizione quando è stato ricordato che presto andrà in onda X-Factor, di cui Rkomi è uno dei giudici, oltre all'imbocca al lupo di rito è arrivato anche un altro commento.

"Grande opportunità ruolo di grande responsabilità. Siamo sicuri che guiderai la tua squadra al meglio. Magari ti vengo pure a trovare" ha esclamato la conduttrice. Rkomi non ha potuto che dire "Dai volentieri!", anche se il suo tono ha tradito un certo imbarazzo. A notare tale sketch non solo i telespettatori e gli utenti dei social, in particolare Twitter, ma anche la stessa produzione di Rtl che infatti ha commentato il siparietto scrivendo: "È una promessa o una minaccia quella della nostra Paola di Benedetto?".