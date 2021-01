Pregliasco si vaccina in diretta a Ogni Mattina: "Assolutamente fiducioso. Un dovere come operatori sanitari"

Il professore Fabrizio Pregliasco - virologo e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano - ha fatto il secondo richiamo del vaccino anti Covid in diretta tv per 'Ogni Mattina', su Tv8. "Ho completa fiducia nella sicurezza della vaccinazione" ha detto dall'ospedale Niguarda, davanti alle telecamere.

"Come promesso la eseguiremo in diretta, proprio per dimostrare la sicurezza, l'opportunità e la necessità di fare questa vaccinazione - ha detto Pregliasco in collegamento con Adriana Volpe - Speriamo di riuscire ad avere una campagna vaccinale rapida, al di là dei problemi in questo momento di approvvigionamento dei vaccini. È la seconda dose, la prima non mi ha dato nessun effetto, solo un po' di indolenzimento. È importante per me, che da anni mi occupo di vaccini, dimostrare che sono assolutamente fiducioso della sicurezza e dell'opportunità della vaccinazione". Infine il messaggio sull'importanza del vaccino per medici e personale sanitario: "È un dovere, in primis come operatori sanitari, per garantire la nostra salute ed essere operativi, perché purtroppo le altre malattie non sono andate in vacanza. Dobbiamo farlo per evitare di infettare i nostri pazienti e per garantire anche la nostra sicurezza e delle nostre famiglie, angosciate per il nostro essere in prima linea".