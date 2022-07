Premio Strega 2022 stasera in tv: i finalisti e come seguirlo in diretta

Oggi, giovedì 7 luglio, si svolge al Ninfeo di Villa Giulia (Roma) la premiazione del Premio Strega 2022, assegnato all’autore del miglior libro italiano dell’anno. La serata finale va in onda su Rai 3 a partire dalle 23.00 ed è condotta da Geppi Cucciari. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla manifestazione e scopriamo i candidati di questa 76a edizione.

Premio Strega 2022: storia e curiosità

Il Premio Strega è un premio letterario assegnato con cadenza annuale e premia l'autore del miglior libro italiano uscito nel periodo che va dal 1° marzo dell'anno precedente al 28 febbraio dell'anno corrente. Il Premio è stato istituito a Roma nel 1947 dalla scrittrice Maria Bellonci e da Guido Alberti, patron della casa produttrice del famoso Liquore Strega (da qui il nome). La scelta del vincitore spetta ad una giuria composta da persone di cultura, tra cui gli ex vincitori del Premio. I giurati – ribattezzati “amici della domenica” - possono inoltre proporre dei titoli da loro amati e, in accordo con l'autore, il lavoro letterario è candidabile (con un'apposita motivazione).

Il primo ad aver vinto il Premio Strega è stato Ennio Flaiano, con il libro “Tempo di uccidere” (1947). La prima donna è stata invece Elsa Morande con “L’isola di Arturo” (1957). Molti i premiati celebri: da Pavese a Moravia, da Soldati a Bassani, da Buzzati a Tomasi di Lampedusa, da Primo Levi a Eco. Soltanto due autori hanno vinto il premio più di una volta: Paolo Volponi (1965 e 1991) e Sandro Veronesi (2006 e 2020). Diverse anche le polemiche e gli autori importanti mai vittoriosi: valga per tutti Italo Calvino.

I finalisti del Premio Strega 2022 (autori, libri, case editrici)

La conduttrice dell’evento, in onda su Rai 3 a partire dalle 23.00, è Geppi Cucciari. La premiazione si tiene al Ninfeo di Villa Giulia e per la prima volta nella storia i candidati finalisti sono ben 7:

Marco Amerighi - Randagi (Bollati Boringhieri)

Fabio Bacà - Nova (Adelphi)

Alessandra Carati - E poi saremo salvi (Mondadori)

Mario Desiati - Spatriati (Einaudi)

Veronica Galletta - Nina sull’argine (minimum fax)

Claudio Piersanti - Quel maledetto Vronskij (Rizzoli)

Veronica Raimo - Niente di vero (Einaudi)

Dove vedere il Premio Strega 2022

Il Premio Strega 2022 va in onda giovedì 7 luglio su Rai 3 a partire dalle 23.00. La premiazione è visibile anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma RaiPlay.