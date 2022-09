"Presa Diretta - L'Italia ha scelto": ospiti e anticipazioni dello speciale di stasera

Anche “Presa Diretta”, programma di Rai 3 con Riccardo Iacona, si adegua alla più stretta attualità e dedica la puntata di oggi, 26 settembre, alle elezioni politiche. Servizi a tema, interviste ai cittadini e interventi di prestigiosi ospiti. Leggiamo qualcosa in più su ciò che vedremo questa sera.

Presa Diretta - L'Italia ha scelto: anticipazioni

Riccardo Iacona conduce una puntata speciale del suo "Presa Diretta", dedicata alle elezioni del 25 settembre. Un appuntamento anomalo per tutti i fedeli del programma di Rai3, ma che conserva lo spirito solito del conduttore e dei suoi collaboratori. La squadra di "Presa Diretta" ha setacciato tutta l'Italia con l'intento di intervistare gli elettori: dal Nord al Sud, uomini e donne, cittadini dei più disparati ceti sociali. Tra i temi più gettonati c’è ovviamente quello del lavoro. Presa Diretta ha intervistato imprenditori ed operai., sono state raccolte le motivazioni degli astensionisti e le sensazioni dei giovanissimi, alle prime elezioni della loro vita: qual è la loro idea di politica? Cosa si aspettano dal futuro? Attraversiamo poi l’Italia della campagna elettorale e dei comizi, dove gli inviati hanno raccolto le convinzioni e le incertezze delle masse.

Gli ospiti della puntata

Lo speciale “Presa Diretta – L’Italia ha scelto” vede nello studio di Riccardo Iacona alcuni ospiti illustri, pronti a dialogare con il conduttore dei risultati elettorali e delle aspettative degli italiani. Tra gli ospiti annunciati troviamo: Alessandro Campi, professore di Scienze Politiche all’Università di Perugia e politologo; Marco Damilano, giornalista, saggista e conduttore della striscia quotidiana “Il cavallo e la torre” (Rai 3); Giovanni Diamanti, analista politico e cofondatore di YouTrend, il portale italiano che elaborerà in esclusiva per l’occasione flussi di voto, mappe elettorali e sondaggi per analizzare il voto degli italiani.

Dove vedere “Presa Diretta - L'Italia ha scelto”

La puntata di “Presa Diretta” dedicata alle elezioni viene trasmessa da Rai 3 lunedì 26 settembre alle 21.20. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.