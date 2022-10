PresaDiretta – La minaccia nucleare, stasera in tv: le anticipazioni

In onda oggi, 10 ottobre, su Rai 3, la nuova puntata di PresaDiretta ha come titolo “La minaccia nucleare”. Riccardo Iacona pone domande particolarmente drammatiche e ne discute in studio con Ezio Mauro: come si è arrivati a tali minacce? Putin può realmente optare per il nucleare o il suo è un bluff? Leggiamo le anticipazioni della serata.



Presa Diretta - L'Italia ha scelto: anticipazioni

Il titolo della nuova puntata di PresaDiretta, in onda il 10 ottobre in prima serata su Rai 3, è "La minaccia nucleare". Parole che più di ogni altre incutono timore verso un domani incerto, carico di ansie e timori. Il racconto di Riccardo Iacona parte dai campi di battaglia, dal territorio ucraino martoriato e dai tanti civili che hanno perso la vita. Si arriva poi all'oggi, dove la Russia perde quotidianamente uomini sul campo di battaglia. Si prova dunque a capire qual è la misura della sconfitta russa, approdando per l'appunto al tema che tormenta il mondo intero: in che modo Vladimir Putin è arrivato a minacciare l'utilizzo di armi nucleari? Ma, soprattutto, sono soltanto parole oppure c'è la reale possibilità di passare ai fatti?

Le telecamere del programma sono andate fino in Russia, raccogliendo testimonianze di gente comune, intercettando anche l'umore e le azioni di coloro che si ribellano all'andamento dei fatti, rifiutando di andare in guerra. L’inviata del programma Francesca Nava è la sola giornalista della televisione italiana andata a San Pietroburgo per partecipare allo Spief, il Forum Economico Internazionale, dove si trovavano anche tutti gli stati che non hanno aderito alle sanzioni contro la Russia. Gli inviati sono però giunti anche in Polonia, per sondare lo stato di coloro che da subito hanno fiancheggiato l’Ucraina, e in Serbia, nazione che ha mantenuto buoni rapporti con Vladimir Putin. Per discutere di tutto ciò, Riccardo Iacona ospita Ezio Mauro, giornalista ed ex direttore de La Stampa e La Repubblica.

Dove vedere PresaDiretta in tv e in streaming

La Nuova puntata di “PresaDiretta” va in onda su Rai 3 lunedì 10 ottobre a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.