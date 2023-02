PresaDiretta, stasera in tv la prima puntata dell'anno: le anticipazioni

Le inchieste di “PresaDiretta” ripartono oggi, lunedì 6 febbraio 2023, dalle 21.20 su Rai3. Con la puntata dal titolo “I poveri non esistono” Riccardo Iacona e la sua squadra ci accompagnano in viaggio lungo un'Italia invisibile e poco raccontata.

PresaDiretta: le anticipazioni del 6 febbraio

“PresaDiretta” rappresenta uno dei programmi più importanti ed “urgenti” delle reti Rai. Gli approfondimenti della trasmissione con Riccardo Iacona possono riguardare i più disparati temi, ma a prevalere è l’attualità, quegli argomenti generalmente affrontati in modo sbrigativo da telegiornali e talk e che trovano con questo format un’analisi ad ampio respiro, sempre restituita al telespettatore con un linguaggio semplice e diretto.

La prima puntata dell’anno del programma ha come titolo “I poveri non esistono” e ci porta in giro lungo l’Italia. Il tema centrale è quello della povertà che, con il passare degli anni, colpisce sempre più famiglie e piccole aziende. Il problema è che la povertà viene fin troppe volte sottovalutata, quando non ignorata. L’inchiesta di “PresaDiretta” si sofferma sul welfare, di rado visto come risorsa per far crescere la società; approfondimento inoltre sul reddito di cittadinanza, tra favorevoli e contrari.

“PresaDiretta” propone poi un focus sulla povertà educativa e, attraverso le storie e i racconti di alcune scuole napoletane, emergono problematiche (e qualche possibile soluzione) di ambienti scolastici. Nell’introdurre l’odierna puntata, il programma ricorda una significativa frase del Presidente della Repubblica Mattarella: “La Repubblica è di chi paga le imposte”.

Riccardo Iacona ospita Chiara Saraceno, sociologa e presidente del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza. La discussione verte in particolar modo sulla riforma del Reddito di Cittadinanza dell’attuale Governo.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (6 febbraio 2023)

La prima puntata dell’anno di “PresaDiretta” va in onda oggi, 6 febbraio 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20 ed è visibile inoltre in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Raiplay.