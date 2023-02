PresaDiretta, stasera in tv: ospiti e anticipazioni

Riccardo Iacona conduce oggi, 13 febbraio 2023, una nuova puntata di “PresaDiretta”, in onda dalle 21.20 su Rai 2. La serata è divisa in due parti: la prima è dedicata alle elezioni politiche regionali del Lazio e della Lombardia; la seconda presenta un’inchiesta, dal titolo “Acqua meno 40%”, sull'emergenza idrica.

PresaDiretta: le anticipazioni del 13 febbraio

“PresaDiretta” dedica ampio spazio alle elezioni politiche regionali del Lazio e della Lombardia. Nel corso della prima parte del programma Riccardo Iacona accoglie in studio l’analista politico Giovanni Diamanti, cofondatore di “YouTrend”, il portale che proprio per la trasmissione di Rai 3 elaborerà mappe elettorali e sondaggi. Altro ospite di “PresaDiretta” è Marco Damilano, giornalista e conduttore della striscia di Rai 3 “Il cavallo e la torre”.

La seconda parte di “PresaDiretta” offre oggi una nuova inchiesta, dal titolo “Acqua meno 40%” e incentrato su un argomento di straordinaria importanza: la mancanza d'acqua, effetto catastrofico del cambiamento climatico. Le telecamere del programma condotto da Riccardo Iacona hanno operato lungo il Po: il fiume più lungo d’Italia ha negli anni dimezzato la sua portata. Il Nord Italia sta patendo in particolar modo gli effetti del delta: l’acqua risale fino a bruciare natura e raccolti circostanti. L’inchiesta si sposta poi in Spagna e in Olanda, paesi che hanno trovato soluzioni all’avanguardia per arginare il grande problema. In alcune regioni italiani ci sarebbero, in realtà, i presupposti per placare i danni più gravi, ma la moltiplicazione dei centri decisionali blocca ogni singola azione per contenere il problema.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (13 febbraio 2023)

La nuova puntata dell’anno di “PresaDiretta” va in onda oggi, 13 febbraio 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Raiplay.