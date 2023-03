PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

In onda oggi, 13 marzo 2023, in prima serata su Rai 3, la nuova puntata di “PresaDiretta” ha come titolo “Mal di plastica” e si addentra in uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi anni: i danni della plastica nel mondo contemporaneo. Tra progetti per ridurre gli oggetti monouso e dati allarmanti, le microplastiche sono nel frattempo giunte nell'aria che respiriamo e possono introdursi nel corpo umano.

PresaDiretta: le anticipazioni del 13 marzo 2023

Nessuno al mondo può permettersi di sottovalutare, oggigiorno, l'importanza della plastica. Che gli oggetti di plastica abbiano cambiato il mondo è un dato di fatto; che quasi la metà di essi siano monouso è un dato di fatto. Che fine fanno, dunque, questi oggetti? I dati dicono che quasi il 90% della plastica mondiale va a finire in discarica o viene bruciata. Di recente l'Europa ha presentato un piano che prevede, entro il 2040, la riduzione del 15% di tali rifiuti e il dibattito avanza: meglio il riciclo o il riuso?

Le telecamere di "PresaDiretta" sono andate in Turchia, da quando la Cina ha chiuso le frontiere (2018) la nazione è diventata un territorio disastrato, con discariche illegali, nocivi incendi dolosi, bambini che lavorano nella raccolta dei rifiuti, inquinamento che tocca picchi elevati.

Riccardo Iacona pone al telespettatore una serie di domande che non possono non allarmare: quali sono gli effetti sulla nostra salute? Per la prima volta alcuni ricercatori hanno scoperto che la plastica è arrivata fin dentro il corpo umano. Nello specifico, le millimetriche microplastiche sono presenti nell’aria e possiamo dunque respirarle, fino ad introdurle nei polmoni e nel sangue. La Francia è stata la prima nazione europea che ha preso provvedimenti contro la plastica monouso con una legge che ha l'obiettivo di vietare, entro il 2040, la plastica monouso. E se la Norvegia vanta il miglior sistema al mondo per il riciclo delle bottiglie di plastica, come siamo messi in Italia?

L'inchiesta "Mal di plastica" è firmata da Riccardo Iacona, insieme ad un team che comprende anche Daniela Cipolloni, Teresa Paoli, Eleonora Tundo, Paola Vecchia, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo e Alessandro Marcelli.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (13 marzo 2023)

La nuova puntata di “PresaDiretta” va in onda oggi, 13 marzo 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Le puntate del programma sono disponibili per la visione, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Raiplay.