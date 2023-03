PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

La nuova puntata di “PresaDiretta”, in onda oggi 20 marzo 2023 in prima serata su Rai 3, ha come titolo “La scatola nera” e indaga sull'insano rapporto tra i giovanissimi e la tecnologia (i social network, innanzitutto). Dall'ansia ai disturbi dell’attenzione, dall'anoressia alla depressione: possibile placare il dominio nocivo del web sulla mente degli uomini e delle donne del futuro? Riccardo Iacona risponde a questa e ad altre domande.

PresaDiretta: le anticipazioni del 20 marzo 2023

Condotta da Riccardo Iacona, la nuova puntata di “PresaDiretta” getta uno sguardo allarmante sul presente e sul futuro della nostra società ed in particolar modo sulle nuove generazioni. Il web offre risorse illimitate e spesso indispensabili per l’andamento del mondo contemporaneo, ma gli uomini del futuro rischiano di essere prodotti di un’era assorbita dagli imperanti social network.



L’inchiesta di “PresaDiretta” ha come titolo “La scatola nera” e pianta l’inizio del racconto a Tulsa (Oklahoma): qui ha sede un importante centro di ricerca che studia le conseguenze del cervello di bambini e ragazzi fagocitati da tecnologia, cellulari, pc e, più nello specifico, i danni che l’universo dei social rendono ai più giovani. Dagli Stati Uniti ascoltiamo la voce di un’informatica americana, Frances Haugen, dipendente di Facebook che dichiara la consapevolezza da parte degli addetti ai lavori dell’impatto degli algoritmi sul sistema nervoso dei giovanissimi.



Oltre alle immagini da Oltreoceano, dove molte famiglie di adolescenti si sono mobilitati avviando cause legali contro le piattaforme, vediamo anche materiale girato in Italia, dove alcune strutture hanno avviato progetti di prevenzione contro l’abuso dei mezzi virtuali: da Bologna a Faenza, da Milano a Lissone, andiamo alla scoperta di iniziative dedite a combattere la dipendenza dai social.



“La scatola nera” è uno speciale firmato da Iacona insieme ad un team che comprende Antonella Bottini, Sabrina Carreras, Lisa Iotti, Elena Marzano, Irene Sicurella, Fabio Colazzo, Eugenio Catalani, Matteo Delbò, Fabrizio Lazzaretti, Alessandro Marcelli, Massimiliano Torchia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (20 marzo 2023)

La nuova puntata di “PresaDiretta” va in onda oggi, lunedì 20 marzo 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Le puntate del programma sono visibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Raiplay.