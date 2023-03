PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

In onda oggi, 27 marzo 2023 dalle 21.20 su Rai 3, la nuova puntata di “PresaDiretta” dal titolo “Salviamo la sanità” vuole rispondere ad una complessa domanda: la salute è ancora un diritto in Italia? Il reportage di questa sera dà voce ai medici e ai pazienti e, da Nord a Sud, entra in ospedali pubblici e privati. Ne esce un quadro allarmante per il presente e il futuro del nostro paese.

PresaDiretta: le anticipazioni del 27 marzo 2023

Il titolo della nuova puntata di “PresaDiretta” è "Salviamo la sanità": appare ben chiaro l'argomento di questa sera, esplicato in un grido d'allarme che nel nostro paese si fa sempre più forte. La salute dovrebbe essere uno dei diritti del cittadino, ma il Servizio Sanitario Nazionale è più che mai in affanno. Il numero di medici e infermieri è scarso, i loro stipendi bassi; le prestazioni specialistiche (e annessi esami) latitano e il cittadino è succube di una situazione generale che, per forza di cose, gravita sulla sua salute.



Le telecamere del programma condotto da Riccardo Iacona hanno fatto il giro dello Stivale e, da Nord a Sud, hanno intervistato il personale sanitario e i pazienti, entrando sia in ospedali pubblici che in cliniche private. I dati della Calabria e della Basilicata risultano essere particolarmente critici, ma sempre più regioni stanno pagando la crisi del settore. I dati dicono che mancano 150mila medici e 300mila infermieri rispetto alle medie dei Paesi europei, e che andrebbero assunti entro i prossimi dieci anni. Particolarmente complicata è la situazione dei medici dei Pronto Soccorso, che nel corso degli ultimi anni ha perso cento funzionari ogni mese. Il cittadino che non può permettersi ospedali e medici privati è ovviamente colui che paga maggiormente le conseguenze.



Il reportage di “PresaDiretta" indaga nel Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, una delle migliori strutture ospedaliere, forte di un servizio che vede il cittadino pagare soltanto il costo del ticket. Anche qui, purtroppo, medici, infermieri e pazienti lanciano un grido di allarme: i soldi non bastano più.



A parlarne in studio con Riccardo Iacona troviamo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che analizza gli ultimi dati della crisi sanitaria del nostro paese.



“Salviamo la sanita” pubblica è un racconto firmato da Riccardo Iacona, con Chiara Avesani, Elisabetta Camilleri, Pablo Castellani, Elena Stramentinoli, Cesarina Trillini, Fabio Colazzo, Matteo Delbò, Alessandro Marcelli, Massimiliano Torchia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (27 marzo 2023)

La nuova puntata di “PresaDiretta” va in onda oggi, lunedì 27 marzo 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Le puntate del programma sono disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay, visibili in live streaming e on demand.