PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Riccardo Iacona conduce una nuova puntata di “PresaDiretta”: in onda su Rai 3 oggi, 6 marzo 2023, a partire dalle 21.20, l’inchiesta ha come titolo “La guerra dei Chip”. Cina e Stati Uniti tengono strettamente d’occhio Taiwan, patria del mercato globale di Microchip, oggetti tanto piccoli quanto in grado di guidare lo scacchiere geopolitico mondiale.

PresaDiretta: le anticipazioni del 6 marzo 2023

Anche questa settimana "PresaDiretta" ci offre un'inchiesta di eccezionale importanza, ricca di informazioni e particolari - talvolta inediti o comunque poco noti ai più - capaci di analizzare a fondo la materia trattata: il titolo dell'approfondimento è "La guerra dei Chip" ed è scandito da tre reportage, realizzati tra Stati Uniti, Cina e Taiwan. Tutto parte dalle recenti dichiarazioni del presidente cinese Xi Jinping, riportate da William Burns, capo della Cia: entro il 2027 la Cina sarebbe pronta ad attaccare Taiwan.

Le telecamere del programma sono giunte a Taiwan, che vanta il più grande sistema industriale al mondo per la produzione di Chip. I dati dicono che qui c'è il 60% del mercato globale ed è qui che si producono il 90% dei Microchip più avanzati. Se è vero che i Chip sono un'arma avanzata di dominio, Stati Uniti e Cina non restano a guardare indifferenti: il programma con Riccardo Iacona è giunto in California, nella Silicon Valley, per indagare sulle misure protezionistiche applicate dagli Stati Uniti nei confronti della Cina proprio nel campo dei Microchip.

Dai cellulari alle tv, dai computer alle automobili: tutti i recenti strumenti tecnologici passano per i Microchip. Questi piccolissimi oggetti possono generare una vera e propria guerra? Per rispondere a questa e a molte altre domande, Riccardo Iacona ospita in studio la sinologa Giada Messetti, corrispondente dalla Cina e scrittrice.

