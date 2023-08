Press Play - La musica della nostra vita, il film stasera in tv: trama e cast

Oggi, mercoledì 23 agosto 2023, dalle 21.25, Rai 1 propone l'ultimo film del ciclo estivo "Destinazione amore". Il titolo della serata è “Press Play - La musica della nostra vita", e racconta la storia d'amore tra Laura e Harrison. Un tragico incidente provoca la morte del ragazzo ma, pochi anni dopo, un evento legato alla loro passione per la musica fa da espediente per un curioso paradosso temporale.

Press Play - La musica della nostra vita, trama e cast

La storia d'amore tra Laura e Harrison è all'insegna della musica: ogni canzone sembra rimandare ad una loro specifica esperienza di vita e tra vinili, cd e cassette i supporti per riprodurre la colonna sonora del loro amore non mancano mai. Un giorno questo bellissimo amore viene brutalmente troncato:a causa di un incidente Harrison perde la vita: Laura è devastata e niente sembra poterla consolare. La narrazione si sposta in avanti e ci mostra Laura intenta ad ascoltare una cassetta regalata a lei proprio da Harrison. Si verifica in tal modo un evento eccezionale: premendo play sul registratore Laura tornerà indietro nel tempo, ritrovando il suo amato e rivivendo i momenti già trascorsi in sua compagnia. La ragazza pensa fin dal principio di avvertire Harrison del futuro incidente mortale che avrà, e cambiare così il corso degli eventi. Ma si presentano poi alcuni interrogativi: è davvero giusto cambiare il corso della propria esistenza? Evitando la morte del ragazzo quali altre conseguenze le si presenterebbero?

Questa settimana Rai 1 ha eccezionalmente proposto due appuntamenti con il ciclo "Destinazione amore", una serie di film trasmessi nel corso di questa estate, che hanno come filo conduttore il tema dell'amore romantico. Ieri è stato trasmesso "Il dolce profumo dell'amore", mentre la pellicola trasmessa oggi ha come titolo "Press Play La musica della nostra vita" ed è arrivata in Italia nel luglio del 2022, direttamente sulla piattaforma Prime Video. Come altri film di genere, anche stavolta la narrazione adopera lo stratagemma dei paradossi temporali, anche se lo spunto ha un presupposto drammatico e non comico: al centro dell'azione vi è infatti l'elaborazione del lutto. La protagonista Laura deve far fronte alla scomparsa del fidanzato, ma la progressione melodrammatica trova nella musica, vero elemento salvifico, un elemento per imbastire un discorso su un'esistenza che vale comunque la pensa di essere pienamente vissuta.

Il film segna il debutto alla regia per Greg Björkman (anche co-sceneggiatore con James Bachelor), che dirige per l'occasione (attori e rispettivi ruoli):

Lewis Pullman (Harrison)

Danny Glover (Cooper)

Clara Rugaard (Laura)

Christina Chang (Mrs. Knott)

Matt Walsh (Mr. Knott)

Kekoa Kekumano (Jason)

Lyrica Okano (Chloe)

Taiana Tully (Giovane mamma)

Luke Lenza (Brett)

Dove vedere “Press Play - La musica della nostra vita” in tv e in streaming

Il film “Press Play - La musica della nostra vita" va in onda oggi, mercoledì 23 agosto 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in diretta streaming e on demand.