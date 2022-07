Se cercate una commedia romantica ma non troppo, c'è Press Play su Prime Video

Press Play

Dal 16 luglio su Amazon Prime Video è disponibile Press Play - La musica nella nostra vita, film del 2022 che vede come protagonisti l'attrice e cantante danese Clara Rugaard e l'attore statunitense Lewis Pullman (il nostro amato Rhett di Outer Range), e con una piccola parte per Danny Glover.

Se state cercando un rapido consiglio su questo film, ve lo diamo subito: è la classica commedia d'amore (giovanile) americana, con un tocco di viaggi nel tempo alla Quantum Leap (o alla Paper Girls, o forse meglio il paragone con Undone), quindi se cercate qualcosa del genere andate abbastanza sul sicuro, altrimenti potete passare oltre.

Se invece volete saperne qualcosa in più su questa commedia-drammatica-romantica, per decidere se vedere o no l'ennesimo film d'amore, allora potete proseguire nella lettura di questa recensione, a partire dalla trama senza spoiler di Press Play.

Di cosa parla Press Play

Laura (Rugaard) si trova in una classica località balneare americana (tipo L'estate nei tuoi occhi, per intenderci) e qui la sua migliore amica Chloe le presenta il suo fratellastro Haarrison, che lavora in un negozio di dischi "vintage", la cui particolarità è una parete dove sono esposte le cassette con le compilation di persone che hanno venduto la loro vecchia musica senza accorgersi di quei mix: il negozio, gestito dal vecchio Cooper (Glover) si chiama "Lost & Found", ovvero "persi e ritrovati".

Tra Laura e Harrison il primo argomento di discussione è subito la musica, che in breve diventa la colonna sonora di questo loro amore estivo, tra concerti, surf, baci e dichiarazioni. Anzi, a dirla tutta registrano davvero la colonna sonore della loro storia, con le canzoni per loro significative che finiscono appunto in una musicassetta, e per sigillare il tutto Harrison regala a Laura un walkman (per i più giovani, l'antenato dei lettori mp3).

All'apice della felicità, il giorno dopo il compleanno di Harrison, il ragazzo si alza presto per andare a surfare sull'Oceano in solitaria, ma è coinvolto in un incidente che gli costa la vita, e a Laura una disperazione inconsolabile.

Quattro anni dopo, Laura non ha dimenticato il suo grande amore, e quando ritrova il suo vecchio walkman con la compilation schiaccia il pulsante play (da cui il titolo) e viene incredibilmente catapultata indietro nel passato, al momento in cui aveva ascoltato quella canzone con Harrison, che è ovviamente ancora vivo. Ci fermiamo qui per non spoilerare, ma vi invitiamo a dare uno sguardo al trailer ufficiale di Press Play.

Pregi e difetti di Press Play

Chiarito fin dall'inizio che la visione del film è consigliata solo a chi ha voglia di vedere un film romantico e (non troppo) drammatico, analizziamo brevemente i punti di forza e di debolezza di Press Play.

Tra gli aspetti positivi, oltre all'alchimia tra i due protagonisti, mettiamo sicuramente la musica, quasi protagonista di questa storia. Non è musica molto conosciuta, soprattutto se (come chi scrive questo articolo) non si è più aggiornatissimi sulle ultime band, ma è decisamente apprezzabile il modo in cui le canzoni sono calate nella storia.

A proposito, molto carina, anche se non proprio originalissima, l'idea di agganciare i salti (o forse meglio dire loop) temporali all'ascolto delle canzoni (al contrario di Stranger Things 4, se ci pensiamo, dove invece serviva per restare ancorati alla realtà): chiunque, in questo caso, può immedesimarsi con il potere evocativo delle canzoni che ascoltavamo da giovani, e in tal senso il ruolo "virgiliano" in senso dantesco di Danny Glover è perfetto.

A essere severi, tuttavia, almeno una critica va fatta a questo film. Che, per quanto non pretenda di essere un caposaldo del cinema, ci è comunque sembrato un po' frettoloso, soprattutto nella prima parte, quando l'amore tra Laura e Harrison diventa qualcosa di magico senza dar tempo al pubblico di relazionarcisi, ma anche nei salti temporali che sembrano troppo veloci e troppo ravvicinati.

Insomma, un film un po' troppo breve per la storia che racconta e per la necessità di coinvolgere emotivamente gli spettatori, ma che in generale si fa guardare per l'interesse della sua premessa e per vedere come va a finire (e ovviamente non ve lo diciamo). Ora che siete stati avvertiti, a voi la scelta se guardarlo o meno.

Voto: 6.5