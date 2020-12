La Prima della Scala 2020 in diretta tv: programma, cast e informazioni sullo spettacolo ‘A riveder le stelle’

Il Covid cancella "la prima" ma non ferma La Scala di Milano dove oggi, 7 dicembre 2020, andrà in scena uno spettacolo unico nella storia del teatro, pensato appositamente per la televisione. Lo show, trasmesso da Rai Cultura su Rai1, Radio3 - anche su Euroradio - e in streaming su Raiplay a partire dalle 16.45, è trasmesso in tutto il mondo: America, Australia, Asia e, ovviamente, in tutta Europa. Lo spettacolo dal titolo "A riveder le stelle" è diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore. A condurre l’evento sono Milly Carlucci e Bruno Vespa, mentre la regia è affidata a un gruppo di registi televisivi coordinati da Stefania Grimaldi.

La Prima della Scala oggi 7 dicembre 2020: il programma di ‘A riveder le stelle’ in diretta su Rai1

A raccontare l’evento ‘A riveder le stelle’ trasmesso in diretta tv a cura del Centro di Produzione Tv Rai di Milano sono dieci telecamere e cinquanta microfoni per dare volto e voce a grandi interpreti del nostro tempo, a étoile e primi ballerini del corpo di ballo e all'Orchestra e al Coro della Scala, con il loro Direttore musicale Riccardo Chailly. Protagonisti sul palco Ildar Abdrazakov, Roberto Alagna, Carlos Álvarez, Piotr Beczala, Benjanin Bernheim, Eleonora Buratto, Marianne Crebassa, Plácido Domingo, Rosa Feola, Juan Diego Flórez, Elina Garanca, Vittorio Grigolo, Aleksandra Kurzak, Francesco Meli, Camilla Nylund, Kristine Opolais, Lisette Oropesa, George Petean, Marina Rebeka, Luca Salsi, Andreas Schager, Ludovic Tézier e Sonya Yoncheva.

Nella parte dedicata al balletto ci saranno l'étoile Roberto Bolle, i primi ballerini Timofej Andrijashenko, Martina Arduino, Claudio Coviello, Nicoletta Manni e Virna Toppi e i solisti Marco Agostino e Nicola Del Freo. Per le parti di danza l'orchestra è diretta da Michele Gamba. Al centro il grande repertorio italiano, ma anche pagine di grandi compositori europei.

La Prima della Scala 2020: cosa c’è da sapere su ‘A riveder le stelle’

L’evento parte con estratti di opere di Giuseppe Verdi per continuare con Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Francesco Cilea, Jules Massenet, Richard Wagner e Gioachino Rossini, mentre le musiche dei balletti sono di Pëtr Il'ic Cajkovskij e Davide Di Leo. Le coreografie sono di Manuel Legris, Rudolf Nureyev e Massimiliano Volpini.

La drammaturgia della serata sarà costruita anche sui testi, da Hugo a Montale, Bergman e Racine, letti da attori italiani tra cui Massimo Popolizio, Laura Marinoni, Giancarlo Judica Cordiglia e Caterina Murino. L'impianto scenico, che vede protagonista il Teatro con l'Orchestra al centro della platea e artisti collocati non solo in palcoscenico ma collegati dai palchi e in diversi spazi dell'edificio, è firmato da Giò Forma con le luci di Antonio Castro e i video di D-Wok. Grazie ad un accordo tra il Teatro alla Scala e la Camera della Moda, infine, alcuni dei più prestigiosi stilisti italiani vestiranno gli artisti in palcoscenico, con il coordinamento del costumista Gianluca Falaschi.