Primo appuntamento 7: le anticipazioni della nuova stagione

Al via martedì 6 settembre in prima serata su Real Time, Primo appuntamento giunge alla sua settima edizione. Condotto ancora una volta da Flavio Montrucchio, l’amato dating show conserva tutte le sue peculiarità e si appresta ad affrontare una stagione con un numero di puntate da record. Scopriamo qualcosa in più su ciò che vedremo a partire da questa sera.

Primo appuntamento 7: anticipazioni

Primo appuntamento è ormai un programma irrinunciabile per Real Time e per i molti spettatori che attendono impazienti le nuove puntate del dating show. Terminata la “versione Crociera”, dopo un periodo di meritate vacanze Flavio Montrucchio torna martedì 6 settembre in prima serata. La rete ha deciso di coprire l’intera stagione con il programma. Si parte dunque con 15 episodi nuovi di zecca. Dopo la pausa per le festività natalizie il dating show tornerà per tenere compagnia ai telespettatori fino all'aprile del 2023. A quel punto, con buone probabilità, ripartirebbe “Primo appuntamento Crociera”.

Il format ormai è quello che i telespettatori hanno imparato ad apprezzare con le precedenti edizioni: in ogni puntata alcune persone, desiderose di trovare l'anima gemella, sono protagoniste di appuntamenti al buio. Le produzione abbina due single e la conoscenza avviene mediante una cena. Alla fine di ogni puntata verrà rivelato il verdetto: le coppie formate per l’occasione sveleranno se hanno o meno l'intenzione di frequentarsi.

Dove vederlo in tv e in streaming (da martedì 6 settembre 2022)

Le nuove puntate di Primo appuntamento vanno in onda ogni martedì, a partire dal 6 settembre, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono inoltre disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio.