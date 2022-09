Primo appuntamento 7: le anticipazioni di questa sera

Al via martedì 26 settembre in prima serata su Real Time, Primo appuntamento giunge alla sua settima edizione. Condotto ancora una volta da Flavio Montrucchio, l’amato dating show conserva tutte le sue peculiarità e si appresta ad affrontare una stagione con un numero di puntate da record. Scopriamo qualcosa in più su ciò che vedremo a partire da questa sera.

Primo appuntamento 7: anticipazioni 27 settembre 2022

Flavio Montrucchio conduce una nuova puntata del dating show targato Real Time/Discovery +. Scopriamo chi sono gli otto protagonisti della puntata di questa sera. Il primo incontro al buio della puntata odierna è quello tra Steven e Sara. Entrambi hanno 26 anni; lui viene da Ravenna e lei da Roma. Entrambi sono abbastanza estroversi, anche se con alcune significative differenze, anche nei difetti: Steven dice di essere un "marpione", Sara di essere "egocentrica e permalosa".

La seconda potenziale coppia è formata da Stefano e Alyssa. Proveniente da Bari, la donna è una persona solare che ha il pregio di far convivere nel suo carattere sia un aspetto determinato e combattivo che uno più ingenuo ed immediato. L'uomo arriva dalla provincia di Lecco: personal trainer e modello, oltre alle apparenze giura di essere la tipica persona della porta accanto. La terza potenziale coppia è formata da Marcello (43 anni) e Camilla (36), entrambi romani. Lei fa la segretaria, è una persona sempre allegra e dinamica. Lui fa l'autista e condivide con la donna una passione assoluta per il mare e il mondo sottomarino.

La terza coppia della serata è quella anagraficamente più matura: Giuliano viene dalla provincia di Vicenza ed ha 80 anni, Maria Pia arriva da Forlì e di anni ne ha 72. Lei è una biologa, vitale e amante del teatro (ha scritto anche diversi spettacoli per il palcoscenico); lui confessa che ha quasi sempre lavorato all'estero e forse per questo motivo non è riuscito a mantenere relazioni amorose stabili: ama il fashion e l'arte e da anni acquista e rivende quadri.

Dove vedere Primo appuntamento in tv e in streaming (27 settembre 2022)

La nuova puntata di Primo appuntamento va in onda oggi, martedì 27 settembre, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. L’episodio è disponibili anche su Discovery + per gli abbonati al servizio.