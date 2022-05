Primo appuntamento Crociera 2: anticipazioni della quarta puntata

La nave dell’amore di Primo appuntamento Crociera giunge alla sua quarta tappa stagionale. Il dating show introduce, di puntata in puntata, nuovi single e al contempo sviluppa le storie presentate in precedenza, compresa quella dell’attrice Sandra Milo, guest star del programma. Scopriamo le anticipazioni della nuova puntata, in onda stasera alle 21.20 su Real Time.

Primo Appuntamento Crociera: anticipazioni quarta puntata

Il Re di Cuori Flavio Montrucchio è pienamente a suo agio sulla nave da crociera MSC Grandiosa, che in questa seconda stagione di Primo appuntamento Crociera ha messo in conto cinque tappe di lusso: Barcellona, Liguria, Malta, Marsiglia e Sicilia. Guest star di questa edizione è l’attrice ottantanovenne Sandra Milo, che nella scorsa puntata ha fatto la conoscenza del sessantottenne Antonio. Riuscirà la signora del cinema italiano a trovare l’amore? Stasera rivediamo la coppia formata dal quarantacinquenne Luigi e da Antonella, insegnante quarantaduenne: i due si sono scambiati confidenze e sono arrivati al fatidico momento del bacio. Bisognerà capire se dopo l’iniziale attrazione riusciranno a costruire le basi per una vera e propria frequentazione. Molto spazio è riservato anche ad un nuovo "primo appuntamento", quello fra Roberta e Carmine. Lei viene da Napoli, ha 33 anni e fa l'impiegata nel settore delle tasse; lui arriva da Potenza, ha 30 anni e lavora come animatore sulle navi da crociera. Entrambi hanno avuto in anni recenti opportunità di conoscere dei potenziali partner, ma non sono ancora riusciti a incontrare la persona giusta. Che sia questa la volta buona? Di certo, dato il suo mestiere, Roberto si muove nel suo habitat naturale.

Dove vederlo in tv e in streaming (martedì 17 maggio)

La quarta puntata della seconda stagione di Primo appuntamento Crociera va in onda stasera, 17 maggio, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio.