Primo appuntamento Crociera 2: anticipazioni della quinta puntata

Quinta puntata stagionale per Primo appuntamento Crociera 2. Il dating show condotto da Flavio Montrucchio accoglie sulla propria nave nuovi single (come Filippo), due giovani amiche (Anna e Melissa) che non possono escludere colpi di fulmine e segue coppie ormai affiatate (Eros e Veronica). Scopriamo tutte le anticipazioni della nuova puntata, in onda stasera alle 21.20 su Real Time.

Primo Appuntamento Crociera: anticipazioni quinta puntata

La splendida nave da crociera MSC Grandiosa continua ad essere la cornice degli amori televisivi di Real Time. Il Capitano Flavio Montrucchio fa gli onori di casa, accogliendo nuovi passeggeri a bordo, single in cerca di amore. Nella puntata di stasera, 24 maggio, conosceremo due amiche, Anna e Melissa. Sono due ventenni con dei caratteri diversi: Anna è la più timida - quantomeno con gli estranei - mentre Melissa è più propensa a nuove conoscenze. Le due partecipano a Primo appuntamento Crociera per una scommessa persa con le amiche, ma sanno che in tale contesto è impossibile escludere incontri interessanti (e romantici). Poco dopo salirà a bordo il ventiquattrenne Filippo, giocatore di football americano: ragazzo estroverso e a tratti eccentrico, viene da Bologna. Vedremo inoltre alcuni concorrenti conosciuti in precedenza: è il caso di Veronica ed Eros. I due sembrano andare d’amore e d’accordo tanto: tra una risata e un bacio, Cupido sembra proprio averli colpiti.

Dove vederlo in tv e in streaming (martedì 24 maggio)

La quinta puntata della seconda stagione di Primo appuntamento Crociera va in onda stasera, 24 maggio, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio.