Primo appuntamento Crociera 2, le anticipazioni della terza puntata

La nave di Primo appuntamento Crociera continua il suo lungo viaggio all’insegna dell’amore. Il dating show accoglie nuovi single e sviluppa le storie precedentemente presentate: dai giovani Eros e Veronica alla matura Sandra Milo, pronta a fare la conoscenza di Antonio. Come andrà a finire? Scopriamo tutte le anticipazioni di questa terza puntata stagionale, in onda stasera alle 21.20 su Real Time.

Primo Appuntamento Crociera: anticipazioni terza puntata

Il comandante Flavio Montrucchio continua a guidare la sua nave verso i mari dell’amore. In questa terza puntata stagionale di Primo appuntamento Crociera approfondiremo storie di personaggi precedentemente conosciuti e conosceremo nuovi single pronti a essere colpiti dalla freccia di Cupido. La prima papabile coppia sarà composta dalla ventunenne Veronica, cameriera di Monza, e il ventisettenne Eros. Il secondo “primo appuntamento” sarà quello tra la quarantenne Silvia e il quarantunenne Vladimiro, un mastro artigiano. Nel frattempo, assisteremo all’evolversi delle vicende precedentemente già abbozzate. Come quella fra Simona e Gianluca: i due sembrano andare d’amore e d’accordo, protagonisti di una romantica liaison; o come il soggiorno marittimo delle due mature amiche Donatella e Paola, che si guarderanno attorno per intercettare spiragli amorosi. E, per finire, rivedremo la mitica attrice Sandra Milo: giunta a bordo la scorsa settimana, in questa puntata le si presenterà Antonio, sessantottenne di Pisa. Più giovane di lei di 21 anni - Sandra ne ha 89 - potrebbe tentare la grande signora del nostro cinema. Ci riuscirà? Per scoprirlo non ci resta che sintonizzarci, questa sera alle 21.20, su Real Time.

Dove vederlo in tv e in streaming (martedì 10 maggio)

La terza puntata stagionale di Primo appuntamento Crociera va in onda stasera, 10 maggio, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio.