Primo appuntamento Crociera 2: anticipazioni della prima puntata

“Primo appuntamento Crociera” sta per salpare: calato il sipario di “Primo appuntamento 6”, lo spin-off del dating show è pronto a inaugurare la sua seconda stagione. In compagnia di Flavio Montrucchio attraverseremo mari e conosceremo single in cerca del grande amore. Scopri tutte le anticipazioni della prima puntata stagionale.

Primo Appuntamento Crociera: format e anticipazioni prima puntata

Flavio Montrucchio e il suo team sono già a bordo: la seconda stagione di Primo appuntamento Crociera è ai nastri di partenza. Ritroveremo dunque il barman Mauro Cipollone, il maître Alessandro Pipero, la hostess Beatrice e, in più, Ginevra e Denny. A differenza del fratello maggiore, in questo spin-off di Primo appuntamento i single possono interagire non soltanto a cena, ma usufruire in coppia dei servizi offerti dalla nave e visitare le città in cui si farà scalo. In questa prima puntata ci verranno presentati diversi single in cerca di amore. Vedremo sfilare, in ordine di uscita: Edoardo, 45 anni; Antonella, insegnante quarantaduenne; il diciannovenne Angelo, che lavora in discoteca; Eleonora, 35 anni; le amiche Donatella e Paola, rispettivamente di 70 e 75 anni; il ventiduenne Francesco, che si definisce sosia di Damiano dei Måneskin; Luigi, 45 anni. Questi personaggi interagiranno fra di loro. La nave farà poi tappa a Barcellona e qualcuno, come Edoardo ed Eleonora, sarà pronto per visitare la città. Nascerà anche l’amore? Le anticipazioni dicono che in una delle prossime puntate tra le single in cerca d’amore ci sarà l’attrice ottantanovenne Sandra Milo.

Dove e quando vederlo in tv e in streaming

La seconda stagione di Primo appuntamento Crociera va in onda ogni martedì, a partire dal 26 aprile, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio.