Primo appuntamento Crociera 2: anticipazioni della seconda puntata (Sandra Milo a bordo)

La nave di Primo appuntamento Crociera è in viaggio lungo le acque dell’amore. Il dating show accoglie single di tutte le età, ma questa sera, martedì 3 maggio, fa le cose in grande: a salire a bordo è nientemeno che l’89enne Sandra Milo. Riuscirà l’attrice a trovare il grande amore? Scopriamo le anticipazioni di questa seconda puntata stagionale.

Primo Appuntamento Crociera: anticipazioni seconda puntata

La scorsa settimana abbiamo visto salpare la nave di Primo appuntamento Crociara 2. La brigata è tutta a bordo e il Re di Cuori Flavio Montrucchio è pronto a svelarci le trame sentimentali di questa seconda puntata stagionale. Il momento clou prevede l’ingresso dell’89enne Sandra Milo. Attrice per registi come Fellini, Rossellini e Pietrangeli, la donna non si preclude colpi di fulmine e la sua presenza è garanzia di curiosità e divertimento.

La serata ci presenta come di consueto diversi “primi appuntamenti”: come quello tra il 39enne Gianluca e la 41enne Eleonora, caratterialmente molto particolari ma pronti a condividere una escursione a Palermo; o come l’incontro tra Nicolò e Noemi, secondo le anticipazioni due personalità agli antipodi; e, ancora, la conoscenza fra i giovanissimi Cosimo e Alice. Tra le sorprese di oggi merita particolare attenzione lo sviluppo della storia fra Edoardo ed Eleonora: li abbiamo visti la scorsa settimana imbastire un promettente feeling, ma un colpo di scena è pronto a ribaltare le carte in tavola.

Dove vederlo in tv e in streaming (martedì 3 maggio)

La seconda puntata stagionale di Primo appuntamento Crociera va in onda stasera, 3 maggio, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio.