Primo Appuntamento Crociera, le anticipazioni del nuovo show di Flavio Montrucchio

Lo spin off di Primo Appuntamento va in onda in prima assoluta sul canale 31 da martedì 18 maggio alle 21:20. Ecco cosa c'è da sapere

È uno dei format più seguiti di Real Time – la sua versione tradizionale si è chiusa con la media record di quasi 600.000 spettatori e oltre il 2% di share – e ora debutta con uno spin-off dall’ambientazione inedita: una nave da crociera! Il ‘Re di cuori’ Flavio Montrucchio salpa con il suo carico di concorrenti in cerca dell’anima gemella per Primo Appuntamento Crociera, in prima assoluta sul canale 31 da martedì 18 maggio alle 21:20 per poi proseguire con otto episodi da 60 minuti nel corso delle prossime settimane.

Dopo aver ‘assortito’ più di 250 coppie nelle cene del ristorante cult delle passate stagioni, Flavio farà incontrare gli aspiranti fidanzati in una location tutta nuova, con la possibilità di conoscersi non solo a tavola ma, se lo vorranno, anche proseguire con un romantico dopocena al chiaro di luna o a bordo piscina e magari... in una suite da condividere! Le coppie potranno trascorrere insieme anche i giorni successivi, tra panorami mozzafiato e tramonti sul mare, in una dimensione più dilatata e ricca di colpi di scena. Perché in Primo Appuntamento Crociera entreranno in gioco dinamiche imprevedibili, con incursioni di altri passeggeri, rigorosamente single, che potrebbero “disturbare” qualche appuntamento tentando di sedurre uno dei protagonisti, o essere scelti per un cena da quel single che, ricevuto un “no”, volesse mettersi ancora in gioco.

Flavio, vero “capitano” della nave dell’amore, si prenderà cura dei concorrenti fin dall’imbarco, raccoglierà le loro emozioni, seguirà l’andamento degli appuntamenti, in alcuni casi farà da confidente o da pacificatore, se la situazione lo richiederà. Come nella versione tradizionale, ci sarà spazio per protagonisti molto diversi tra loro, dai più timidi ai più spavaldi, da chi è alle prime esperienze ai più navigati, dai single con storie più speciali e delicate e altre più leggere e ironiche, con un mix di romanticismo e spontaneità a fare da filo conduttore.

La sigla del programma La nave dell'amore è scritta e interpretata da Flavio Montrucchio, con l'arrangiamento del maestro Adriano Pennino.