Dove vedere Primo Appuntamento, il dating show di Flavio Montrucchio

Due persone, entrambe single e di qualsivoglia declinazione di genere, si trovano al ristorante, accompagnate da un maître. La coppia ha a disposizione una cena per conoscersi, raccontare le proprie esperienze e cercare l’alchimia. Al termine della cena i partecipanti sono chiamati a dire ciò che pensano l’uno dell’altro, in privato, in un confessionale “singolo”. All’interno del confessionale “di coppia” comunicheranno quindi insieme la propria decisione: se rivedersi una seconda volta, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, oppure no.

A condurre Primo Appuntamento, il dating show più famoso della TV, il “re di cuori” Flavio Montrucchio, alla ricerca della scintilla che fa scoccare l’amore. Scopriamo come seguire lo storico reality di Real Time, giunto alla sua sesta edizione.

In tv

Primo Appuntamento è in onda con un nuovo episodio ogni martedì su Real Time (canale 31 del digitale terrestre e TivùSat, Sky canale 160) in prima serata a partire dalle 21:25.

Live streaming e on demand

È possibile seguire Primo Appuntamento in live streaming sul sito ufficiale di Real Time, il martedì alle 21:25. Tutti gli episodi sono disponibili anche on demand gratuitamente dopo la messa in onda sulla piattaforma discovery+. Tutti gli abbonati al servizio potranno inoltre vedere la nuova puntata della settimana in anteprima.