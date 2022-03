Emanuele torna a 'Primo Appuntamento': stavolta sarà quella buona?

Dopo tre anni di attesa, a Primo Appuntamento torna il single Emanuele, ancora una volta in cerca di miglior fortuna. E a un grande ritorno si aggiunge un nuovo appuntamento, quello tra Marco e Luisiana. Scopriamo i protagonisti e le anticipazioni del nuovo episodio del love show condotto da Flavio Montrucchio, in onda stasera a partire dalle 21:25.

Anticipazioni nuova puntata

Uno dei single più amati dal pubblico per la sua gentilezza e la sua simpatia, Emanuele torna a Primo Appuntamento per la quarta volta. L’ultima volta – circa tre anni fa – la cena non ha fatto scattare la scintilla dell’amore, ma non per questo Emanuele si è dato per vinto. “L’amore ha tante strade, ma la mia è quella di Primo Appuntamento e sono tornato”; ogni volta è come la prima volta, ma che sia stasera quella giusta? Vedremo poi l’appuntamento tra l’abile corteggiatore Marco e Luisiana, una studentessa pugliese apparentemente docile ma imprevedibile.

Primo Appuntamento: format e conduttore

Ogni puntata due coppie di single hanno a disposizione una cena per conoscersi, raccontare le proprie esperienze e cercare l’alchimia. Al termine della cena dovranno scegliere se rivedersi una seconda volta, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, oppure no. Conduce il confermatissimo Flavio Montrucchio, il “re di cuori” padrone di casa del programma da quattro stagioni.

Dove vederlo stasera in tv e in streaming (martedì 1 marzo)

Primo Appuntamento è in onda il martedì sera su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), in live streaming sul sito ufficiale e on demand sull’app discovery+. Il nuovo episodio andrà in onda stasera in prima serata a partire dalle 21:25.