Primo appuntamento in crociera 2: dove vederlo in tv, streaming e on demand

Primo appuntamento in crociera: il viaggio più romantico della televisione italiana è pronto a ripartire. In questa seconda edizione del dating show il “Re di Cuori” introduce gli incontri fra single di tutte le età: persone comuni che sognano l’amore della loro vita. Scopri tutte le anticipazioni della seconda stagione.

Primo Appuntamento in crociera: anticipazioni nuova stagione

La nave di Primo appuntamento in crociera è pronta a salpare. Chiuse le serrande del ristorante Geco di Roma, Flavio Montrucchio e i suoi fidati collaboratori si avventurano in un viaggio che prevede cinque tappe: Barcellona, Liguria, Malta, Marsiglia e Sicilia. I protagonisti dello spin-off di Primo appuntamento sono però ancora loro: i single, persone comuni in cerca della loro anima gemella. Il conduttore li guida con delicatezza verso incontri che potrebbero cambiare per sempre le loro vite. Prodotta da Stand By Me, la seconda stagione dello show resterà fedele al format già sperimentato con successo e sarà composta da otto puntate, trasmesse da Real Time con cadenza settimanale, dal 26 aprile al 14 giugno. Accanto a Montrucchio agiranno il barman Mauro Cipollone, il maitre di sala Alessandro Pipero più due camerieri (fra cui il confermato Denny Morelli). Le anticipazioni dicono che tra le single in cerca del principe azzurro ci sarà nientemeno che Sandra Milo, ottantanovenne attrice che promette classe e ironia.

Dove e quando vederlo in tv e in streaming

La seconda stagione di Primo appuntamento in crociera va in onda ogni martedì, a partire dal 26 aprile, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio.