Le nuove puntate di Primo Appuntamento: anticipazioni sui single in cerca d'amore

Tanti nuovi “primi appuntamenti” oggi in prima serata su Real Time. Il love show di Flavio Montrucchio organizzerà delle cene al buio per le nuove potenziali coppie, che dovranno decidere se rivedersi una seconda volta.

Primo Appuntamento, anticipazioni nuova puntata

Shirley ha 20 anni, viene da Vercelli ed è in cerca dell’amore a Primo Appuntamento. Ha però una passione insolita, poco convenzionale, che non dovrà spaventare chi si troverà di fronte: le piacciono infatti la musica punk rock, le automobili e… i “morti”! Nel senso che il suo sogno è aprire un’agenzia di pompe funebri.

Conosceremo poi Paolo, gamer professionista pieno di ironia e pronto a mettersi in gioco per trovare la sua anima gemella.

Giuseppe e Angela saranno la terza coppia a cena: entrambi milanesi, vogliono trovare un legame autentico e spontaneo, lontano dal grigiore e la monotonia della città. Il programma Due persone si trovano al ristorante e hanno a disposizione una cena per raccontarsi, conoscersi e cercare l’alchimia.

Al termine della cena i partecipanti sono chiamati a dire ciò che pensano l’uno dell’altro e decidere se rivedersi una seconda volta, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, oppure no. A condurre il confermatissimo “re di cuori” di Real Time Flavio Montrucchio.

Dove vederlo stasera in tv in streaming (29 marzo)

Primo Appuntamento è in oggi in prima serata alle 21:25 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), in live streaming sul sito ufficiale e sull’app discovery+.