Primo appuntamento: stasera quattro coppie e un “intruso” imprevisto

Quattro nuovi ?primi appuntamenti? questa sera in tv, nella 13esima puntata stagionale del dating show condotto dal ?re di cuori? Flavio Montrucchio. Riusciranno i single in cerca d?amore a trovare l?agognata anima gemella? Come di consueto, troveremo la risposta in prima serata - a partire dalle 21:20 - sul canale Real Time.

Primo Appuntamento: anticipazioni nuova puntata

Con charme ed eleganza, anche oggi Flavio Montrucchio ci introduce alle cene al buio dei protagonisti di Primo appuntamento. Il nuovo episodio si apre con l?incontro tra Lorella e Marco, non più giovanissimi ma carichi di entusiasmo. Docente con due figli adulti, la donna è forte e determinata; l?uomo è un accompagnatore turistico che pratica diversi sport. Ma basterà il suo atletismo a conquistarla? La seconda storia della serata vede l?entrata in scena di Wiktoria, una giovane di origine polacca: la sua cena col metodico Giovanni offrirà uno dei momenti più sorprendenti della stagione, con tanto di feeling improvviso e imprevisto tra lei e l?affascinante barman Mauro Cipollone. Conosceremo poi Dayanna e Badr, entrambi alla ricerca del fatidico colpo di fulmine, e infine Emanuele e Nicola, quest?ultimo accompagnato dal suo bastone a causa di una polineuropatia. Ogni coppia, come sempre, avrà a disposizione una cena per conoscersi e far scattare l?alchimia, per poi decidere a fine serata se rivedersi ancora lontano dalle telecamere o dirsi definitivamente addio. Stavolta tra chi nascerà l?amore?

Dove vederlo stasera in tv (5 aprile)

Giunto alla sua sesta edizione, Primo appuntamento è in onda il martedì sera in prima serata sul canale 31 del digitale terrestre e in live streaming sul sito ufficiale e sull?app discovery+.