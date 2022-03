Stasera a Primo Appuntamento le star del web Rebecca Orsolini e Rosario Parrino

Instagram, TikTok, Twitch, direct, reel e follower: stasera Primo Appuntamento si “tinge” di social con l’attesissima cena tra Rebecca Orsolini e Rosario Parrino. Scopriamo chi sono le due star del web e le anticipazioni della nuova puntata in onda stasera in prima tv alle 21:25 su Real Time.

Chi sono Rebecca Orsolini e Rosario Parrino

Rebecca Orsolini è una delle tiktoker italiane più seguite; sul social network cinese conta oltre mezzo milione di follower e quasi 60 milioni di like ricevuti. Recentemente, Rebecca è stata al centro di alcune critiche per aver perso – secondo i fan – troppi chili in troppo poco tempo, e modellando il suo corpo eccessivamente.

Rosario Parrino è invece un content creator della media agency Arkadia, è un grande appassionato di Minecraft (a cui spesso gioca durante le sue live) ed è conosciuto anche per le sue video reaction. Sulla piattaforma di streaming Twitch si dedica soprattutto ai gameplay, spesso in modalità “Speedrun God”, ossia cercando di battere record mondiali in live. Su YouTube pubblica circa due video al giorno alternando videogiochi e reaction ai video virali.

Primo Appuntamento: anticipazioni nuova puntata

Stasera le due star dei social si incontreranno per la prima volta a Primo Appuntamento, il dating show di Flavio Montrucchio in onda su Real Time. Per Rebecca Orsolini, così come per Rosario Parrino, si tratta del primo appuntamento al buio della vita. Rebecca rivelerà di non essere mai stata fidanzata e di essere in cerca delle famose “farfalle nello stomaco”. Anche Rosario è sempre stato single, perseguitato da una sfortuna in amore che l’ha portato a tatuarsi un cuore spezzato. Riuscirà la coppia a trovare l’intesa e l’alchimia giusta? Decideranno di vedersi una seconda volta?

Dove vederlo stasera in tv (martedì 15 marzo)

La nuova puntata di Primo Appuntamento è in onda oggi su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) in prima serata a partire dalle 21:25.