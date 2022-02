Primo Appuntamento: dalla Crociera torna Gianluca, ancora in cerca dell'amore

Un nuovo appuntamento e un grande ritorno; il nuovo episodio della sesta stagione di Primo Appuntamento va in onda questa sera a partire dalle 21:25. Scopriamo i protagonisti e le anticipazioni.

Anticipazioni nuova puntata

Uriah e Raymond andranno a cena, ma l’appuntamento diventerà ben presto un lungo racconto del proprio difficile passato. Rivedremo poi Gianluca, già protagonista di Primo Appuntamento crociera, dove aveva conosciuto una single a dir poco eccentrica (la “panterona”) con cui non era andata proprio bene. Nonostante questo, Gianluca si rivolgerà nuovamente a Flavio Montrucchio, che organizzerà per lui un nuovo “primo appuntamento” con cui ripartire da zero, questa volta con Charlotta.

Primo Appuntamento: format e conduttore

Ogni puntata due coppie di single hanno a disposizione una cena per conoscersi, raccontare le proprie esperienze e cercare l’alchimia. Al termine della cena potranno scegliere se rivedersi una seconda volta, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, oppure no. A condurre, il confermatissimo Flavio Montrucchio, il “re di cuori” padrone di casa del programma da ben quattro stagioni.

Dove vederlo stasera in tv (martedì 22 febbraio)

Storico reality di Real Time, Primo Appuntamento è in onda il martedì sera sul canale 31 del digitale terrestre, in live streaming sul sito ufficiale e on demand sull’app discovery+. Il nuovo episodio andrà in onda stasera in prima serata a partire dalle 21:25.