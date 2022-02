Primo Appuntamento, stasera un enorme malinteso tra le coppie

Due nuovi “primi appuntamenti” questa sera su Real Time, nel nuovo episodio del love show condotto da Flavio Montrucchio. Due nuove coppie sono in cerca dell’anima gemella e s’incontreranno per la prima volta a cena.

L’appuntamento è stasera alle 21:20 su Real Time.

Anticipazioni e coppie stasera

Il nuovo episodio si aprirà con un enorme malinteso: Giulia e Filippo si incontrano al bancone e, chiacchierando, sembra che ci sia una certa intesa. Il problema sorgerà nel momento in cui i due scopriranno di avere un diverso appuntamento, rispettivamente con Marco e Valentina.

Conosceremo poi meglio Nour, cresciuto tra mille difficoltà e arrivato in Italia nel 2011, dove non ha mai mollato nonostante tutto. Al liceo ha vissuto il periodo più duro quando, a 16 anni, ha capito il suo orientamento sessuale, non accettato dai suoi compagni. Oggi, malgrado la paura di soffrire sia tanta, è pronto a mettersi in gioco: riuscirà a trovare il suo uomo ideale?

Il promo



Primo Appuntamento: format e conduttore

Giunto alla sua sesta edizione, Primo – basato sul format inglese First Dates – cerca l’affinità tra due persone sconosciute. Ogni coppia ha a disposizione una cena per conoscersi, raccontare le proprie esperienze e trovare l’alchimia. Al termine della serata i partecipanti sono chiamati a decidere se rivedersi una seconda volta, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, oppure salutarsi definitivamente. Conduce il “re di cuori” Flavio Montrucchio, padrone di casa dal 2019.

Dove vederlo stasera in tv e streaming (martedì 8 febbraio)

Il nuovo episodio di Primo Appuntamento è in onda oggi su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dalle 21:25, in live streaming sul sito ufficiale e sull’app discovery+.