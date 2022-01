Primo Appuntamento, stasera Jana a cena con Domenico: tutte le anticipazioni

Due nuovi “primi appuntamenti” questa sera su Real Time, nel terzo e nuovo episodio di Primo Appuntamento, in onda su Real Time. Due coppie in cerca dell’anima gemella s’incontreranno per la prima volta nel corso del programma di Flavio Montrucchio. Giunto alla sua sesta edizione, Primo Appuntamento torna in prime time su Real Time. Il programma – basato sul format inglese First Dates – cerca l’affinità tra due persone sconosciute.

Primo Appuntamento, anticipazioni nuova puntata (martedì 18 gennaio)

Tra Jana e il boxer Domenico non mancheranno scintille, contrasti e risposte piccate. Al termine della cena, sembra però che sia l’amore a vincere. Altrettanto non si potrà dire per Diana e Francesco. La ragazza lascerà il ristorante prima ancora della fine dell’appuntamento. Primo Appuntamento: il format Due persone, entrambe single e di qualsivoglia declinazione di genere, si trovano al ristorante, accompagnate da un maître. La coppia ha a disposizione una cena per conoscersi, raccontare le proprie esperienze e cercare l’alchimia. Al termine della cena i partecipanti sono chiamati a dire ciò che pensano l’uno dell’altro, in privato, in un confessionale “singolo”. All’interno del confessionale “di coppia” comunicheranno quindi insieme la propria decisione: se rivedersi una seconda volta, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, oppure no. Conduce il “re di cuori” Flavio Montrucchio, alla ricerca della scintilla che fa scoccare l’amore.

Primo Appuntamento: dove vederlo (18 gennaio)

Storico reality di Real Time, Primo Appuntamento è in onda il martedì sera sul canale 31 del digitale terrestre, in live streaming sul sito ufficiale e sull’app discovery+. Il nuovo episodio andrà in onda stasera in prima serata a partire dalle 21:25.