Primo appuntamento, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e novità

Nuova edizione di "Primo appuntamento", il dating show condotto da Flavio Montrucchio su Real Time. Le nuove puntate vedono dinamiche note ai telespettatori, ma anche tante novità tutte da scoprire. Leggiamole insieme.

Primo Appuntamento, anticipazioni nuova edizione

In onda dal 2017, "Primo appuntamento" è uno dei programmi più rappresentativi di Real Time, condotto dal 2019 da Flavio Montrucchio.

Il format si basa su dinamiche note ai più: in ogni episodio vediamo due single che non si sono mai visti prima incontrarsi e interagire. Dopo un adeguato confronto, fatto di chiacchiere che possono riguardare i più disparati argomenti, i due decideranno se intraprendere una conoscenza più approfondita e, magari, una love story.

Periodicamente il format si concede alcune novità che,con l'inizio del 2023, si presentano ricche e gustose.

Innanzitutto la location: non più, almeno per il momento, il ristorante, ma una una bellissima villa d'epoca che renderà tangibile l'atmosfera romantica e d'alta classe.

A partire dal 3 gennaio in ogni puntata il primo single potrà trovare al bancone dell’aperitivo - o, in alternativa, al tavolo - un indizio capace di rivelare qualcosa sulla persona che si appresta ad incontrare.

Al timone del programma c'è ancora lui: l'asso di cuori Flavio Montrucchio. Al suo fianco ritroveremo il barman Mauro Cipollone, ma lo staff vede una importante novità: la nuova maître Barbara, pronta ad accogliere i single e ad indirizzare il buon andamento generale con fare discreto e professionale.

Dove vederlo stasera in tv in streaming (3 gennaio)

Primo Appuntamento è in oggi in prima serata alle 21:25 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), in live streaming sul sito ufficiale e sulla piattaforma discovery+.