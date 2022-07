“Sissi, la giovane imperatrice”, oggi su Rai 1: differenze tra film e realtà

Oggi, 23 luglio, Rai 1 trasmette alle 14.00 il film La principessa Sissi, primo capitolo dell’amata trilogia che vede Romy Schneider vestire i panni di Elisabetta di Baviera. Un’occasione che ci permette di delineare le maggiori differenze tra la finzione cinematografica e la realtà storica.

Sissi, la giovane imperatrice: la vera storia de “L’altra donna del re”

La trilogia cinematografica dedicata a Sissi ha contribuito non poco a tenere viva anche nel ‘900 l’immagine della Principessa Elisabetta di Baviera, detta Sissi (ma nella realtà il diminutivo pare fosse Sisi). Merito anche della meravigliosa protagonista Romy Schneider, qui ad inizio carriera e successivamente attrice di prima grandezza di molto cinema d’autore. Diretti dall'austriaco Ernst Marischka i tre film della trilogia sono: La principessa Sissi (1955); Sissi - La giovane imperatrice (1956); Sissi - Il destino di un'imperatrice (1957).

Se nel corso degli anni più generazioni hanno visto in Sissi un’eroina romantica, imparando a menadito letrame dei film, meno note sono ad oggi le differenze tra realtà storica e finzione cinematografica. Ma quali sono le maggiori libertà espressive prese dai film? Soprannome e dettagli dell’aspetto fisico a parte, innanzitutto la pellicola non ricalca pedissequamente le date storiche: basti pensare che la prima gravidanza di Sissi risale al 1855 e non al 1867. In assoluto la donna visse una vita più infelice di ciò che si crede. I genitori di Sissi, il duca Max e la duchessa Ludovica, non furono una coppia amorevole come il film racconta.

Il loro matrimonio - peraltro combinato dalle famiglie - era invece infelice: lei aspirava ad una metà dal rango più alto, lui era notoriamente un traditore seriale. Se l’incontro e il matrimonio con Franz rispecchiano nei film a grandi linee ciò che realmente accadde (pur con tutte le differenze del caso), l’amore che Sissi nutrì nei confronti di Franz è nella finzione spropositato. Ancor più docile è la rappresentazione della maternità, in realtà ricca di funesti eventi: Sissi accettò (a malincuore) l’allontanamento dei figli; una delle tre, Sofia, si ammalò e morì poco dopo, mentre Gisella sopravvisse alla stessa malattia. Il maschio, Rodolfo, fu sottoposto ad un addestramento militare massacrante, ma Sissi con fatica riuscì ad allontanarlo da tale regime. Purtroppo anni dopo Rodolfo morì suicida insieme all’amante.

L'interesse del conte Andrassy nei confronti di Sissi è, secondo gli storici, è nella finzione molto amplificato se non inventato di sana pianta. La fase finale del matrimonio tra Sissi e Franz pare fosse in realtà molto critica. Inoltre quello che nel terzo film ci viene illustrato come lieve malanno era in realtà ben altro: a causa dell'infelicità Sissi cominciò infatti a soffrire di patologie di carattere psicosomatico. La sequenza a Piazza San Marco andò in modo diverso: nella realtà non era presente la figlia di Sissi e, di conseguenza, i "Viva la mamma" della folla sono frutto di un lieto fine che non corrisponde alla realtà.

