Professor T. 2, da stasera in tv: trama, anticipazioni e cast

Oggi, venerdì 28 luglio 2023, Rai 2 trasmette, a partire dalle 21.20, i nuovi episodi della serie "Professor T.", rifacimenti britannico di una serie belga. La vicenda segue Jasper Tempest, criminologo dell’Università di Cambridge che soffre di disturbo ossessivo compulsivo. Il suo geniale intuito gli permette di risolvere i più intricati crimini.

Professor T. 2: le anticipazioni

La serie televisiva "Professor T.", in onda su Rai 2 con la seconda stagione a partire da venerdì 28 luglio 2023, è il remake di un'omonima serie di produzione belga, vista in Italia su La7. L'adattamento è firmato da Matt Baker e Malin-Sarah Gozin, diretto da Dries Vos e interpretato da Ben Miller, attore attivo sia al cinema che in televisione: è stato, tra le altre cose, il protagonista delle prime due stagioni di "Delitti in Paradiso", dove vestiva i panni di Richard Poole.

Il personaggio principale di "Professor T." è il professor Jasper Tempest, un criminologo dell'Università di Cambridge. Affetto da disturbo ossessivo compulsivo e vittima della presenza ingombrante della madre, Adelaide (Frances de la Tour), è dotato di un intuito fuori dall'ordinario, che mette al servizio della polizia locale: per Tempest la risoluzione dei crimini più intricati non è un tabù.

La seconda stagione di "Professor T." è composta, come la prima, da un totale di sei puntate e vede un protagonista che grazie alla dottoressa Helena Goldberg (Juliet Stevenson), sua preziosa terapista, riesce a mettere un po' di ordine tra i suoi ricordi, a comprendere sè stesso e la relazione complicata che da sempre ha con sua madre.

Nei nuovi episodi della serie britannica, Jasper Tempest viene coinvolto in un caso che lo porta a indagare sulla tragica vicenda di un giovane universitario: la storia ha inizio con un incendio domestico, che provoca al ragazzo alcune gravi ustioni, che lo portano in uno stato di coma profondo. Parallelamente a questa faccenda, il protagonista si trova ad affrontare altre intriganti indagini, tra cui l'omicidio di un avvocato e della sua moglie: il duplice delitto conduce a un doppio omicidio passato, rendendo il tutto particolarmente complesso. Il professor T. si impegna inoltre a dimostrare l'innocenza di un custode, accusato ingiustamente di aver assassinato il suo capo. Tempest dimostra ancora una volta straordinarie qualità investigative, in nome della verità.

Dove vedere "Professor T. 2" in TV e in streaming

La prima puntata stagionale di "Professor T." va in onda venerdì 28 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della seroe sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.