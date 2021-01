Cosa vedere in tv nel weekend: tutti i consigli, da C'è Posta per Te alle novità di Netflix

Un nuovo weekend alle porte con restrinzioni a causa dell'emergenza coronavirus. E la televisione, insieme con le piattaforme di streaming, diventano l'antidoto alla noia nelle giornate in cui gli svaghi sono ridotti all'osso. Quali programmi e film guardare nel weekend? Di seguito alcuni consigli, dalle proposte della tv generalista di Rai e Mediaset fino all'offerta settimanale di Netflix e Amazon Prime Video

Sabato 16 gennaio 2021

C'E POSTA PER TE, ANTICIPAZIONI. Dopo lo strepitoso successo d’esordio della scorsa settimana, domani, sabato 16 gennaio, in prima serata su Canale 5, l’appuntamento è con Maria De Filippi e il people show “C’è Posta per Te”. Nel programma la conduttrice racconta le storie della gente comune. Questa settimana sono tre i personaggi coinvolti nelle sorprese: il cantautore dei record Irama e gli amatissimi attori e amici Giulia Michelini e Marco Bocci.

AFFARI TUOI - VIVA GLI SPOSI, ANTICIPAZIONI. Il varietà condotto da Carlo Conti in onda sabato, alle 20.35, su Rai1. Tra buona sorte, istinto e coraggio, una nuova Coppia si metterà in 'gioco' con l'obiettivo di regalarsi, in vista delle prossime nozze, un 'sostanzioso' regalo. I vip saranno parte integrante dello spettacolo e interagiranno con la Coppia, regalando anche divertenti momenti di intrattenimento. In veste di Dame troveremo Francesca Fialdini, Maria Amelia Monti, Alba Parietti, Serena Rossi e Melissa Satta. I Cavalieri saranno Massimo Ceccherini, Raul Cremona, Roberto D'Agostino interpretato da Ubaldo Pantani, Nino Frassica e Tullio Solenghi.



Domenica 17 gennaio 2021

MINA SETTEMBRE, ANTICIPAZIONI. “Empatia, fierezza, movimento: Mina è una donna moderna che non dà mai una seconda possibilità. E’ indurita dalla vita. E' stata parte di me per un anno, fra l’inizio delle riprese e la sospensione per il Covid”. Così Serena Rossi, protagonista di ‘Mina Settembre’, nel corso della conferenza stampa di presentazione della serie tv in onda su Rai1 dal 17 gennaio alle ore 21.25, liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni ‘Un giorno di Settembre a Natale’ e ‘Un telegramma da Settembre’.

CHE TEMPO CHE FA. Torna con un nuovo appuntamento lo show capeggiato da Fabio Fazio, che vede interviste di personaggi d'interesse politico e mediatico. Ad accompagnarlo come sempre l'inimitabile comica Luciana Littizzetto.

LIVE - NON E' LA D'URSO. Dopo la pausa natalizia, Barbara d'Urso torna in prima serata con "Live - Non è la D'Urso". Il dinamismo della conduttrice vi coinvolgerà così come accade ogni pomeriggio e la domenica con Domenica 5. Spazio alle tematiche d'attualità nei talk show ma anche alle notizie più curiose della cronaca rosa.

Netflix

COBRA KAI. La terza stagione della serie spin-off del film Karate-Kid, uscita su Netflix il 1 gennaio, ha fatto breccia nel cuore del pubblico regalando alla piattaforma streaming un altro incredibile successo.

LUPIN. L'8 gennaio 2021 è uscita su Netflix "Lupin", serie tv francese con protagonista Omar Sy (l'attore reso celebre dal film Quasi amici, di lui abbiamo già parlato). La serie è composta di 10 episodi, di cui solo i primi 5 sono stati rilasciati sulla piattaforma di streaming l'8 gennaio (per gli altri 5 bisognerà attendere ancora un po'). Enorme il successo di pubblico.

PIECES O A WOMAN. Dopo aver emozionato e toccato profondamente il pubblico della 77° Mostra del Cinema di Venezia con la straordinaria interpretazione di Vanessa Kirby, Pieces of a Woman arriva su Netflix e si prepara a fare lo stesso anche con gli spettatori della piattaforma di streaming digitale. Questo film è una vera a propria chicca in grado di toccare le corde più profonde e sensibili dell'animo umano, da vedere con attenzione e consapevolezza. In questo film viene mostrato tutto il brutto di una donna fatta letteralmente a pezzi dalla sofferenza con un realismo che lascia esterrefatti ma talmente tangibile da colpire dritto al cuore e, paradossalmente, far anche emozionare. E' tratto da una storia vera.

SanPa, Luci e tenebre di San Patrignano

SANPA. E' la (discussa) miniserie italiana targata Netflix, uscita la prima settimana di gennaio, che racconta la cominità di San Patrignano fondata da Vincenzo Mucioli nel 1978 che prende il nome dalla via della sua sede nella città di Rimini. La serie ha raggiunto una grande popolarità anche a causa delle polemiche che hanno diviso il pubblico: vederla per farsi un'opinione.

MONARCA 2. Monarca è una soap opera messicana nata da un'idea di Diego Gutiérrez che è tornata in questa scorsa settimana su Netflix con i nuovi episodi della seconda stagione. Monarca 2 racconta al suo pubblico la storia della famiglia Carranza e dell'impero di tequila che hanno costruito tra colpi di scena, passioni e segreti. Per gli amanti del genere non la si può perdere.

IL PRIMO RE. Dal 2 gennaio è disponibile su Netflix "Il primo re", film del 2019 scritto e diretto da Matteo Rovere, lo stesso autore e regista di "Romulus", la serie tv andata in onda su Sky tra novembre e dicembre scorsi (e ancora disponibile on demand su Sky Go). Entrambi, la serie e il film, parlano dello stesso mito, quello di Romolo e Remo e della fondazione di Roma, ma le due storie sono molto differenti, nonostante ci siano ovviamente anche delle analogie.



Amazon Prime Video

ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Original). Durante un’incredibile notte del 1964 quattro icone dello sport, della musica e dell’attivismo si incontrano per festeggiare una delle rimonte più importanti della storia della box. Lo sfavorito Cassius Clay (Eli Goree), che da lì a poco avrebbe cambiato nome in Muhammad Ali, ha infatti appena battuto il campione dei pesi massimi Sonny Liston presso la Convention Hall di Miami, e vuole festeggiare con tre dei suoi amici: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge).

I AM GRETA. È in uscita nei prossimi giorni "I am Greta", il documentario incentrato su Greta Thunberg, la giovanissima attivista che nel 2019 ha attirato l'attenzione dei grandi di tutto il mondo. Il documentario, della durata di un'ora e quarantadue minuti, sarà disponibile su Amazon Prime Video (solo per gli abbonati) a partire dal 3 gennaio 2021.



Consigli sparsi

ONWARD su DisneyPlus. Il 6 gennaio in esclusiva su Disney+ è uscito Onward, film di animazione Disney Pixar del 2020. Il film è ambientato ai giorni nostri, in un mondo popolato però da creature fantastiche: elfi, folletti, centauri, ciclopi, draghi domestici... All'inizio la voce narrante spiega che, anticamente, il mondo era avventuroso e pieno di magia, ma siccome le arti magiche erano difficili da gestire pian piano sono state sostituite dalla tecnologia, più alla portata di tutti.

WANDAVISION su DisneyPlus. Il 15 gennaio esce anche in Italia "WandaVision", serie tv della Marvel incentrata sulla coppia formata dagli Avengers Wanda Maximof e Vision (Visione nella versione italiana). La serie sarà visibile dagli abbonati a Disney+ ed è la prima serie dedicata ai due supereroi Marvel.