Il 'nuovo' daytime di Raiuno: i programmi della settimana

Squadra che vince non si cambia. Così, dopo la rivoluzione Coletta - che l'anno scorso ha avuto la giusta intuizione di portare tutti giornalisti al timone delle varie fasce orarie del daytime di Raiuno, lanciando format inediti come 'Oggi è un altro giorno' e 'E' sempre mezzogiorno' (seppure, quest'ultimo, sulla falsa riga del più classico mezzogiorno firmato Clerici - questa stagione riparte senza novità. Riconfermati gli stessi programmi a riempire il palinsesto settimanale, dalle 7 alle 18.40, a partire da lunedì 13 settembre. "Ho voluto che nei programmi ci fosse la capacità giornalistica al passo con i tempi, le notizie e la realtà, scegliendo persone appassionate con capacità creative, che sanno trovare idee giuste da sottoporre al pubblico" ha spiegato il direttore di Raiuno Stefano Coletta alla presentazione del daytime alla stampa, sottolineando i grandi risultati raggiunti: "Nella scorsa stagione questa fascia è salita con bacini di ascolto che non ci aspettavamo".

Unomattina

Si parte alle 6.45 con Unomattina, con Monica Giandotti e Marco Frittella. Nella prima parte come sempre l'attualità, per poi passare all'approfondimento nella parte centrale, spaziando su tematiche inerenti al momento delicato che sta vivendo il Paese. A seguire uno spazio per raccontare le bellezze del territorio e dare un segnale di vera ripartenza attraverso la cultura, l'arte e l'intrattenimento. Fondamentale la sinergia con il Tg1, come ha fatto sapere Frittella: "La collaborazione è di lunghissima data e rappresenta un esempio virtuoso e unico. Ci ha consentito di affrontare un anno complicato. Su questo piano siamo stati messi alla prova ma ne abbiamo affermato la validità tenendo sempre presente la missione di servizio pubblico".

Storie Italiane

Alle 9.55 è il momento di Eleonora Daniele con Storie Italiane, alla sua nona edizione. Protagoniste le storie, con un occhio di riguardo verso temi legati all'infanzia, alle donne e alla disabilità. La prima parte sarà legata alla stretta informazione con la notizia del giorno, commentata nel dettaglio, l'altra all'approfondimento di tematiche socio-economiche che hanno contraddistinto questi mesi complessi. Alla base lo stesso modus operandi: "Non raccontiamo un fatto e lo lasciamo lì - ha fatto sapere la conduttrice - Ci portiamo le storie dietro e lo facciamo addirittura nel corso dei mesi, a volte anche oltre il programma. Il servizio pubblico è questo, bisogna credere nelle storie e non abbandonarle".

E' sempre mezzogiorno

Alle 11.55 torna Antonella Clerici con 'E' sempre mezzogiorno'. Ricette, giochi telefonici, storie e tante novità in arrivo, come ha anticipato la padrona di casa che promette un filo diretto ancora più intenso con il pubblico. I telespettatori, ad esempio, potranno commissionare una torta a Sal De Riso e vedersela recapitare direttamente a casa per una ricorrenza speciale, oppure ricevere la visita del maggiordomo Alfio. E ancora spazio alle storie d'amore e di amicizia che hanno una ricetta come denominatore comune, collegamenti con paesi e piccoli produttori, visite di amici che passano anche solo a prendere un caffè. "La cucina è lo spunto per parlare anche d'altro e per tenere compagnia al pubblico" ha ribadito Antonella Clerici, promettendo: "Con leggerezza parleremo di tutto, come abbiamo sempre fatto. La chiave giusta è quella".

Oggi è un altro giorno

Ancora incredula dello straordinario successo raggiunto l'anno scorso, Serena Bortone torna alle 14 con 'Oggi è un altro giorno'. Un gioiellino di attualità e intrattenimento che non cambia formula e intreccia fatti, storie, esperienze e ospiti. E non cambiano neanche i protagonisti del salotto pomeridiano di Raiuno, quelli che la conduttrice chiama "affetti stabili": Memo Remigi, Jessica Morlacchi, Gigliola Cinquetti e altri amici con cui condividere ricordi, argomenti e spunti di riflessioni. New entry Romina Carrisi al timone di una rubrica, tra le poche novità della nuova stagione. Al centro, come sempre, tornano i grandi incontri e le interviste allo specchio con personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della cultura e della politica. Emozionata e orgogliosa Serena Bortone di essere all'inizio di una nuova stagione: "Il successo dell'anno scorso non ce lo saremmo aspettato nemmeno nelle più rosee delle previsioni. Stiamo studiando una rubrichina manualistica di vita coniugale che vi divertirà tantissimo. Approfondiremo i rapporti relazionali, genitori-figli, fratelli-sorelle, e così via. Continueremo a raccontare i libri. La cultura se non è condivisa e popolare non serve, perciò ha tanto più valore portarla ai telespettatori del pomeriggio di Raiuno. Avremo ovviamente anche l'attualità con politici, ministri - ha detto ancora - Racconteremo storie dal territorio valorizzando gli anziani e la campagna vaccinale avrà tutto il nostro supporto". Infine sulla presenza di Lino Banfi, protagonista del finale della scorsa stagione: "Al momento non è previsto un suo ritorno, ma la stagione è lunga. I programmi non partono mai come finiscono".

La vita in diretta

Alle 17.05 linea a La vita in diretta. Al timone per il terzo anno consecutivo - il secondo in solitaria - Alberto Matano, che accenderà i riflettori sulla cronaca e le inchieste, aiutato dalla squadra di inviati che quest'anno si arricchisce per avere una presenza sempre più radicata sul territorio e sulla notizia. Informazione, attualità, ma anche un racconto più pop, sul finale, con la presenza di giornalisti e volti del mondo dello spettacolo e della cultura. "Continueremo il nostro racconto tenendo fermo quello che abbiamo imparato quest'anno, ovvero che il pubblico non va mai sottovalutato e ingannato ma sorpreso" ha fatto sapere Matano.