Guerra Russia-Ucraina: i programmi tv cancellati, dal Cantante Mascherato a Storie Italiane

Così come avvenuto nella giornata di ieri, anche oggi i programmi tv subiscono delle variazioni per andare incontro alla necessità di approfondimento dettato dalla guerra tra Russia ed Ucraina. Ed esattamente come ieri, è ancora oggi il servizio pubblico a modificare il proprio palinsesto in favore di trasmissioni dedicate alla situazione internazionale.

I programmi tv che andranno in onda:

- Uno Mattina. A partire dalle ore 9.00 su Rai Uno.

- Speciale Tg1. A partire dalle ore 10.30.

I programmi tv che non andranno in onda:

- Storie Italiane. Il contenitore mattutino condotto da Eleonora Daniele lascerà spazio proprio al Tg1.

- Il cantante macherato. Al suo posto, andrà in onda una puntata del Commissario Montalbano, ovvero l'episodio "Il covo di vipere".

Come seguire in diretta tutti gli aggiornamenti sulla guerra

Le reti alla news sono quelle da tenere in considerazione qualora vogliate tenervi aggiornati in tempo reale a proposito del conflitto che sta sconvolgendo il cuore dell'Europa. La staffetta informativa coinvolge, dalle prime ore del mattino, RaiNews 24, Sky Tg24 e TgCom 24. Tutta la cronaca, minuto per minuto, oltre agli approfondimenti, le notizie e gli scenari di guerra.