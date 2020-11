Salta la fiction con Beppe Fiorello, in prima serata Rai1 Gigi Proietti con 'Cavalli di battaglia'

Due prime serate sull'ammiraglia dedicate a Gigi Proietti. Così la Rai omaggia il grande attore romano, scomparso oggi, lunedì 2 novembre, proprio nel giorno in cui compiva 80 anni. Slitta, dunque, 'Gli orologi del diavolo', la nuova fiction con Beppe Fiorello che sarebbe dovuta partire proprio stasera.

Lunedì 2 novembre, 'Cavalli di battaglia'

Questa sera, alle 21.25, va in onda lo spettacolo 'Cavalli di battaglia', il one man show che l'artista portò su Rai1 nel 2017 dopo svariate repliche di successo a teatro. A seguire 'Settestorie', il programma di informazione di Monica Maggioni, in onda alle 23.55, poi 'Techetechetè – Gigi Proietti solo per voi' e ancora, alle 2.30 di notte - dopo RaiNews e il meteo - lo speciale 'Testimoni e protagonisti: Gigi Proietti'.

Martedì 3 novembre, 'Preferisco il paradiso'

Martedì 3 novembre, sempre in prima serata su Rai1, andrà in onda 'Preferisco il paradiso', fiction Rai del 2010 dedicata alla figura di San Filippo Neri, magistralmente interpretato da Gigi Proietti diretto da Giacomo Campiotti.