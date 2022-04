Propaganda Live, anticipazioni di stasera: Adriano Panatta tra gli ospiti di Diego Bianchi

Oggi, venerdì 29 aprile, Propaganda Live propone un nuovo reportage dall’Ucraina firmato da Francesca Mannocchi. Oltre ai suoi ospiti fissi, Diego “Zoro” Bianchi intervista l’ex tennista Adriano Panatta, ricordano i fasti della Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976. L’intervento musicale è invece firmato dal cantautore Fantastic Negrito. Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata dello show.

Propaganda Live: anticipazioni della serata

Nella nuova puntata di Propaganda Live, in onda nel prime time di La7, Diego Bianchi introdurrà un reportage di Francesca Mannocchi sull’ultima settimana di guerra in Ucraina. A circa due mesi dall’inizio del conflitto bellico – e poche ore dopo l’attacco all’ambasciata britannica a Kiev, colpita da missili russi – si farà il punto della situazione ipotizzando i possibili scenari in vista del mese di maggio. Previsto inoltre un nuovo episodio di "This in not Propaganda" di Diego Bianchi, con i commenti di tutti gli opinionisti.

Gli ospiti della puntata

L’ospite speciale della serata è l’ex tennista Adriano Panatta. Nel presentare la docuserie “Una squadra”, storia della Coppa Davis che l’Italia conquistò nel 1976 in Cile, l’ex campione azzurro ricorderà i fasti di quell’epoca d’oro, fortemente caratterizzata da connotati politici: in omaggio alle vittime di Pinochet, Panatta decise di giocare parte del match di doppio con la maglietta rossa (convincendo il suo compagno di squadra Paolo Bertolucci a fare altrettanto). Per lo spazio musicale vedremo il cantautore e chitarrista statunitense Fantastic Negrito, che offre un concentrato di Folk e Rhythm and blues. Confermati tutti gli ospiti fissi: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Marco Damilano, Memo Remigi, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Makkox, con la sua pungente satira.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 29 aprile)

Propaganda Live va in onda stasera a partire dalle 21:15 su La7. La puntata è visibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sul sito ufficiale del canale.