Propaganda Live, anticipazioni di stasera: Lillo ospite dell’ultima puntata

Oggi, 17 giugno, va in onda l’ultimo appuntamento stagionale di Propaganda Live. Zoro dibatte con Francesca Mannocchi della guerra in Ucraina e lancia un servizio che riassume l’annata appena trascorsa. Tra gli ospiti in studio Lillo e, per lo spazio musicale, N.A.I.P. e Gianni Celeste. Leggiamo tutte le anticipazioni della serata.

Propaganda Live: anticipazioni della serata

Finale di stagione per Propaganda Live: prima di andare in vacanza Diego Bianchi conduce un’ultima puntata del suo show di culto. Per l’occasione viene lanciato un servizio che prova a riassumere l’intera annata appena trascorsa. Un contenitore che si avvale di filmati sull’elezione del Mattarella bis, ma anche sullo stato della pandemia per Covid-19 (e, dunque, sulla diffusione dei vaccini), nonché parentesi sulla politica interna. Per fare invece un bilancio della guerra tra Ucraina e Russia interviene Francesca Mannocchi, autrice nel corso degli ultimi mesi di tanti e preziosi reportage dal fronte. Con lei Zoro proverà ad analizzare il conflitto anche in ottica futura. Chiude la Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

Gli ospiti della puntata

Ospite di Diego Bianchi è Lillo, attore e comico che si cimenterà in divertenti incursioni, tra la satira e il surreale. Per lo spazio musicale si esibiscono N.A.I.P., polistrumentista e quarto classificato a X Factor 2020, e Gianni Celeste, autore del tormentone più curioso dell’anno: nel febbraio 2022 la canzone del 1988 dal titolo “Tu comm'a mme” (conosciuta anche con il titolo di “Povero gabbiano”) è salita alla ribalta grazie a Tik Tok. Per l’ultima puntata stagionale torna in blocco il cast di ospiti fissi: Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, con i loro monologhi, Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Marco Damilano, Memo Remigi, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Makkox.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 17 giugno)

Propaganda Live va in onda oggi, 17 giugno, a partire dalle 21:15 su La7. La puntata è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale del canale.