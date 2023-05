Propaganda live, gli ospiti e le anticipazioni di questa sera

Oggi, 12 maggio 2023, La7 trasmette dalle 21.15 una nuova puntata di "Propaganda Live": Diego Bianchi è andato a Faenza per realizzare un reportage sulle conseguenze dei recenti alluvioni. Per lo spazio musicale interviene il cantautore Paolo Nutini. Torna inoltre Sabina Guzzanti, con un nuovo monologo.

Diego "Zoro" Bianchi conduce una nuova puntata di "Propaganda Live", il talk show di La7 che approfondisce i temi più caldi della settimana, mediante reportage su fatti sociali e politici. Ad arricchire il menù, Bianchi ospita in studio autorevoli personalità del mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo.

Nel reportage di questa settimana, Diego Bianchi si è recato a Faenza (provincia di Ravenna) per raccontare le conseguenze di una serie di forti alluvioni, che hanno duramente colpito il territorio qualche giorno fa. Il conduttore ha intervistato i tanti cittadini che si stanno mobilitando per risollevare le zone coinvolte. Durante le registrazioni del reportage, nello stabilimento locale Caviro è scoppiato un incendio: anche se non ci sono state vittime, le forze dell’ordine hanno fatto evacuare l’area.

Diego Bianchi è inoltre andato a documentare il primo incontro ufficiale tra il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Giorgia Meloni e la segretaria del partito democratico Elly Schlein.

Immancabile lo spazio della tradizionale Social Top Ten, che presenta le notizie più importanti e curiose della settimana.

Gli ospiti della serata

L'ospite musicale dell'odierna puntata di "Propaganda Live" è il cantautautore inglese Paolo Nutini, che ha pubblicato nel 2022 l'album "Last Night in the Bittersweet", arrivato dopo ben otto anni di silenzio.

Torna in studio Sabina Guzzanti, che propone un nuovo brillante monologo; proprio come Antonio Pennacchi, presenza storica del programma di La7.



Tra gli ospiti fissi del programma, ritroviamo: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi; olltre a Makkox, con la sua satira.

Dove vedere Propaganda live in tv e in streaming (venerdì 12 maggio 2023)

La nuova puntata di Propaganda Live va in onda oggi, venerdì 12 maggio 2023, a partire dalle 21.15 su La7. Il programma è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.