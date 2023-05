Propaganda live, gli ospiti e le anticipazioni di questa sera

Nuovo appuntamento con "Propaganda Live", il talk di La7 condotto da Diego Bianchi, che nel reportage settimanale si muove tra la Camera, dove si discute del ponte sullo stretto di Messina, e le zone colpite dalle alluvioni. Ospite in studio, l'attore Fabrizio Gifuni.

Nuovo appuntamento con "Propaganda Live", il talk show di La7 che scava nella società e la politica di casa nostra, attraverso analisi, reportage e interventi di autorevoli ospiti, in studio o in collegamento. I temi più urgenti degli ultimi giorni vengono approfonditi in modo chiaro e diretto e, quando possibile, adoperando anche l'arma della satira.

Nel reportage della puntata di oggi, venerdì 19 maggio, Diego Bianchi si è recato alla Camera, per seguire a distanza ravvicinata le discussioni riguardanti il famigerato ponte sullo stretto. Zoro è però stato chiamato dagli eventi tragici degli ultimi giorni ed è immediatamente corso nelle zone colpite dalle alluvioni. Le telecamere del programma hanno catturato la distruzione e le catastrofi causate dalle piogge degli ultimi giorni..

Come ogni settimana, assistiamo a un nuovo monologo di Andrea Pennacchi, alla satira di Makkox e alla Social Top Ten, che propone le notizie più importanti (e curiose) della settimana che si avvia alla conclusione.

Ospite centrale della nuova puntata di "Propaganda Live" è Fabrizio Gifuni, fresco vincitore del David di Donatello per il Miglior attore protagonista dell'anno per il film "Esterno notte" di Marco Bellocchio". Gifuni parla della sua carriera e di cosa ha voluto dire per lui interpretare Aldo Moro nel grande lavoro - realizzato per la televisione ma uscito prima, diviso in due parti, nelle sale cinematografiche - del maestro Bellocchio: il sodalizio tra i due si è rinnovato con il film "Rapito", presentato in questi giorni al Festival di Cannes 2023 e dove Gifuni interpreta un ruolo, stavolta da non protagonista.



Tra gli ospiti fissi del programma, tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi.

Dove vedere Propaganda live in tv e in streaming (venerdì 19 maggio 2023)

La nuova puntata di Propaganda Live va in onda oggi, venerdì 12 maggio 2023, a partire dalle 21.15 su La7. Il programma è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.