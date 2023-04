Propaganda live, gli ospiti e le anticipazioni di stasera

Va in onda oggi, 28 aprile 2023, una nuova puntata di Propaganda Live. L'appuntamento è su La7 a partire dalle 21.15: Diego Bianchi ha realizzato un reportage tutto dedicato alle celebrazioni del 25 aprile. Tra gli ospiti in studio di questa sera il cantautore Diodato e l'attrice e comica Sabina Guzzanti.

Propaganda Live: anticipazioni del 28 aprile 2023

Si rinnova l'appuntamento settimanale con "Propaganda Live", il talk show di La7 che tra reportage, ospiti in studio e parentesi musicali, ci immerge nei principali fatti sociali e politici degli ultimi tempo. Questa volta il conduttore Diego Bianchi ha realizzato un ampio reportage dedicato alle celebrazioni del 25 aprile. Zoro era innanzitutto presente all’omaggio del Presidente Mattarella all’altare della patria; successiva destinazione è stata Fiesole (provincia di Firenze), dove alla Casa del popolo si è tenuto un pranzo di solidarietà con i lavoratori della GKN; per finire si è spostato poi a Gattatico (provincia di Reggio Emilia) a festeggiare la liberazione a Casa Cervi.

Come sempre è concesso ampio spazio alla tradizionele Social Top Ten, che concentra le notizie più importanti e curiose della settimana.

Gli ospiti della serata

Diego Bianchi ospita in studio l'attrice comica e regista italiana Sabina Guzzanti. In questi giorni l'artista sta portando in scena uno spettacolo dissacrante - ispirato a "Insulti in scena" di Peter Handke - dal titolo "Le verdi colline dell'Africa", da lei scritto, diretto e interpretato, insieme a Giorgio Tirabassi.



Per lo spazio musicale Zoro accoglie in studio Diodato: già vincitore del Festival di Sanremo 2020 con il brano "Fai rumore", il cantautore ha pubblicato lo scorso 24 marzo il suo nuovo album, dal titolo "Così speciale"; Diodato parla anche della Festa del 1° maggio di Taranto, da lui diretta. Si esibisce inoltre il musicista inglese Aaron Taylor.



Ritroviamo poi gli abituali ospiti del programma: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi. Tornano inoltre Antonio Pennacchi, con un nuovo video, e Makkox, con la sua satira.

Dove vedere Propaganda live in tv e in streaming (venerdì 28 aprile 2023)

La nuova puntata di Propaganda Live va in onda oggi, venerdì 28 aprile 2023, su La7 a partire dalle 21.15. Lo show è visibile in live streaming sul sito ufficiale del canale.