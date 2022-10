Propaganda live, gli ospiti e le anticipazioni di stasera

Al centro della nuova puntata di Propaganda Live, in onda stasera su La7, c'è un reportage di Diego Bianchi che racconta la sconfitta elettorale del Pd e, parallelamente, le elezioni del Presidente della Repubblica brasiliano.Spazio anche per un incontro con il giornalista Aldo Cazzullo e per il rock dei Verdena. Ecco tutto ciò che vedremo questa sera.

Propaganda Live: anticipazioni del 7 ottobre

Diego Bianchi scende in campo e realizza un reportage che si preannuncia imperdibile: nel corso degli ultimi giorni ha raccolto materiale seguendo due piste. La prima racconta i brasiliani residenti in Italia che hanno votato per l'elezione del loro Presidente della Repubblica (che sarà però deciso soltanto il 30 ottobre dal ballottaggio Lula-Bolsonaro); la seconda via segue la direzione del Partito Democratico italiano, reduce da un'amara sconfitta elettorale. Il reportage in onda questa sera su Propaganda Live unisce queste due blocchi.

Gli ospiti in studio dibattono sia di politica interna che estera. Come sempre, attesa per la Social Top Ten con le notizie più importanti e curiose della settimana.

Gli ospiti della serata

L'ospite principale della puntata è Aldo Cazzullo. Il noto giornalista parla del responso elettorale addentrandosi nella imminente formazione del nuovo governo. Anche se non possono manchere accenni alla crisi energetica e alla guerra in Ucraina.

Per lo spazio musicale Zoro accoglie in studio i Verdena: fin dal debutto (1999) una delle band più celebrate della musica italiana, grazie ad album come "Il suicidio del samurai", "Requiem" e "Wow". Da pochi giorni è uscito il loro nuovo lavoro discografico, "Volevo magia", che rompe un silenzio di ben sette anni.

Ritroviamo poi gli ospiti fissi del programma: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi. Tornano inoltre Antonio Pennacchi, con un nuovo monologo, e Makkox, con la sua satira.

Dove vedere Propaganda live in tv e in streaming (venerdì 7 ottobre 2022)

La nuova puntata di Propaganda Live va in onda oggi, 7 ottobre 2022, su La7 a partire dalle 21.15. Lo show è visibile in live streaming sul sito ufficiale del canale.