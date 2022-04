Propaganda Live, nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Torna stasera Propaganda Live, con il consueto appuntamento nel prime time del venerdì di La7. “Zoro” Diego Bianchi avrà in studio vari ospiti in studio e in collegamento. Scopriamo le anticipazioni della nuova puntata.

Propaganda Live: anticipazioni e ospiti

Nuovo approfondimento sull’attualità e sulla guerra, dopo i difficili tentativi di negoziato tra Ucraina e Russia. In collegamento da Kiev Francesca Mannocchi, tornata nella capitale ucraina per proseguire le sue inchieste e raccontare la situazione.

Il reportage della settimana di Diego Bianchi sarà invece a Parma. Qui Zoro intervisterà il personale del Zebre Rugby Club, che ha accolto i giocatori della squadra di rugby di Kiev, il signor Marco Borghini, 90enne che ha aperto casa a 7 bambini e ucraini e le loro mamme, e Maxime ‘Mbanda’, giocatore della nazionale italiana rugby che è stato volontario con la Croce Gialla di Parma ed è stato premiato dal presidente Mattarella come Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Ospite in studio la cantautrice Elisa e – in collegamento – Luca Bizzarri, che parlerà di uno Zelensky “inedito”. Anche Andrea Pennacchi non mancherà, con il suo atteso monologo.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 1 aprile)

Propaganda Live è in onda oggi in prima serata in diretta a partire dalle 21:15 su La7 e in streaming sul sito ufficiale del canale.