Propaganda Live, le anticipazioni di stasera: gli ospiti di Diego Bianchi

Oggi, venerdì 20 maggio, Propaganda Live ospita Lady Blackbird, nuova stella del jazz mondiale: una voce graffiante che stupirà. Interviene in studio Francesca Mannocchi, anche autrice di un nuovo reportage dal fronte. Diego Bianchi propone un servizio che mostra Renzi e Salvini prepararsi per la campagna elettorale. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Propaganda Live: anticipazioni della serata

Anche questa settimana Propaganda Live riserva molto spazio al conflitto bellico tra Ucraina e Russia. Il nuovo reportage di Francesca Mannocchi ci mostra i dintorni di Kharkiv, con testimonianze riguardanti gli abusi dei russi; al contempo ci verranno mostrate le evacuazioni dei civili, intrappolati in quei luoghi, da parte di generosi volontari ucraini. In un altro servizio, Diego Bianchi è andato a pedinare Renzi e Salvini che, in vista delle elezioni amministrative, cominciano a scaldare i motori della campagna elettorale. Prevista anche la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana.

Gli ospiti della puntata

Per parlare della guerra in Ucraina interviene Francesca Mannocchi: autrice di tanti reportage per Propaganda Live, racconterà in prima persona le ultime settimane trascorse al fronte. L’ospite musicale di Zoro è Lady Blackbird: nome d'arte di Marley Munroe, viene da Los Angeles e nel 2021 è uscito il suo album "Black Acid Soul”. Si tratta di una miscela di canzoni jazz con venature blues e pop per un’artista molto apprezzata dalla critica. In studio ritroviamo anche gli ospiti fissi dello show: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Marco Damilano, Memo Remigi, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Makkox.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 20 maggio)

Propaganda Live va in onda stasera a partire dalle 21:15 su La7. La puntata è visibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sul sito ufficiale del canale.