Propaganda Live, le anticipazioni di stasera: gli ospiti di Diego Bianchi

Nella nuova puntata di Propaganda Live Diego Bianchi discute con i suoi ospiti di argomenti tanto attuali quanto drammatici: la strage avvenuta in una scuola elementare del Texas obbliga gli Stati Uniti a riflettere sul proprio controverso rapporto con le armi; spazio alla guerra tra Russia e Ucraina, con immagini inedite; Zoro è autore di un reportage sulla recente trasferta napoletana di Silvio Berlusconi; per lo spazio musicale prevista una esibizione di Stewart Copeland. Leggiamo tutte le anticipazioni della serata.

Propaganda Live: anticipazioni della serata

Mentre il mondo è sotto shock per la strage alla Robb Elementary School (Uvalde, Texas) - 21 vittime più l’autore della strage, Salvador Ramos gli Stati Uniti si interrogano ancora una volta sulla detenzione e la diffusione interna di armi. Propaganda Live tratterà questo tema con il photo reporter Gabriele Galimberti, vincitore del World Press of Photo proprio per un reportage sulle armi negli Usa. Spazio poi alla guerra tra Ucraina e Russia: in studio, Francesca Mannocchi propone nuove immagini e testimonianze dal fronte. Diego Bianchi firma il reportage della settimana, seguendo Silvio Berlusconi durante la sua trasferta a Napoli, in occasione della convention di Forza Italia. Politica, ma anche cibo, musica e un ospite d’eccezione: Ronn Moss. Per finire, la Social Top Ten, con le curiosità della settimana.

Gli ospiti della puntata

L’ospite musicale della nuova puntata di Propaganda Live è Stewart Copeland, famoso per essere stato il batterista dei Police. Nel corso della serata il musicista statunitense si esibirà anche con l'italiana Irene Grandi. Francesca Mannocchi torna nuovamente in studio: autrice di molti reportage dal fronte, racconterà l’ultima settimana di guerra. Altro ritorno è quello di Andrea Pennacchi, che si cimenterà con un suo monologo. Gli altri ospiti fissi dello show sono: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Marco Damilano, Memo Remigi, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Makkox.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 27 maggio)

Propaganda Live va in onda stasera a partire dalle 21:15 su La7. La puntata è visibile anche in diretta streaming e poi on demand sul sito ufficiale del canale.